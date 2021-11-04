15:05 04.11.2021 (обновлено: 15:13 04.11.2021)
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши из-за заявлений Варшавы
В Минске выразили протест из-за заявления Варшавы о нарушении границы вооруженными людьми
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского из-за заявления официальных лиц этой страны о заходе на ее территорию из Белоруссии вооруженных лиц, дипломату "жестко указано" на недопустимость нагнетания обстановки на границе, сообщила пресс-служба белорусского министерства.
Ранее МИД Польши сообщил, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского во вторник вызывали в польское министерство в связи с пересечением польской границы с белорусской территории группой "неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием". Пояснялось, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Польши в заходе на ее территорию с белорусской территории вооруженных лиц голословны и не имеют оснований. Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал.
"Четвертого ноября в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем "заходе" 2 ноября в Польшу с территории Белоруссии неустановленных "вооруженных лиц в форме", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно ему, "Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы".
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