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МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши из-за заявлений Варшавы
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши из-за заявлений Варшавы - РИА Новости, 04.11.2021
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши из-за заявлений Варшавы
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского из-за заявления официальных лиц этой страны о заходе на ее территорию РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:05
2021-11-04T15:13
в мире
варшава
польша
мид белоруссии
белоруссия
минск
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского из-за заявления официальных лиц этой страны о заходе на ее территорию из Белоруссии вооруженных лиц, дипломату "жестко указано" на недопустимость нагнетания обстановки на границе, сообщила пресс-служба белорусского министерства.Ранее МИД Польши сообщил, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского во вторник вызывали в польское министерство в связи с пересечением польской границы с белорусской территории группой "неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием". Пояснялось, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Польши в заходе на ее территорию с белорусской территории вооруженных лиц голословны и не имеют оснований. Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал."Четвертого ноября в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем "заходе" 2 ноября в Польшу с территории Белоруссии неустановленных "вооруженных лиц в форме", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно ему, "Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы".
https://ria.ru/20211104/polsha-1757698072.html
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в мире, варшава, польша, мид белоруссии, белоруссия, минск
15:05 04.11.2021 (обновлено: 15:13 04.11.2021)
 
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши из-за заявлений Варшавы

В Минске выразили протест из-за заявления Варшавы о нарушении границы вооруженными людьми

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского из-за заявления официальных лиц этой страны о заходе на ее территорию из Белоруссии вооруженных лиц, дипломату "жестко указано" на недопустимость нагнетания обстановки на границе, сообщила пресс-служба белорусского министерства.
Ранее МИД Польши сообщил, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского во вторник вызывали в польское министерство в связи с пересечением польской границы с белорусской территории группой "неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием". Пояснялось, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Польши в заходе на ее территорию с белорусской территории вооруженных лиц голословны и не имеют оснований. Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал.
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"Четвертого ноября в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем "заходе" 2 ноября в Польшу с территории Белоруссии неустановленных "вооруженных лиц в форме", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно ему, "Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы".
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