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Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней
Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней - РИА Новости, 04.11.2021
Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней
Нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Белгородской области не будут продлены после 7 ноября, заявил в своем аккаунте в instagram губернатор... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:30
2021-11-04T09:30
2021-11-04T09:30
распространение коронавируса
белгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Белгородской области не будут продлены после 7 ноября, заявил в своем аккаунте в instagram губернатор региона Вячеслав Гладков.Нерабочие дни с рядом ограничений в Белгородской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией власти региона ввели на период с 30 октября по 7 ноября."Отвечаю на главный вопрос последних дней — нерабочие дни в Белгородской области продлеваться не будут. Такое решение было принято на основании заключения Роспотребнадзора", - написал Гладков.В области возобновят работу предприятия общественного питания, услуг, образования, культуры, спорта, отдыха и развлечений. Предприятия торговли также вернутся к обычному графику уже с 8 ноября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вячеслав гладков
Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней
Белгородская область не будет продлевать нерабочие дни из-за коронавируса после 7 ноября