Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/belgorod-1757677607.html
Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней
Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней - РИА Новости, 04.11.2021
Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней
Нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Белгородской области не будут продлены после 7 ноября, заявил в своем аккаунте в instagram губернатор... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:30
2021-11-04T09:30
распространение коронавируса
белгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756082839_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff52b67f6bba9d5a2c70624b2abf899c.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Белгородской области не будут продлены после 7 ноября, заявил в своем аккаунте в instagram губернатор региона Вячеслав Гладков.Нерабочие дни с рядом ограничений в Белгородской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией власти региона ввели на период с 30 октября по 7 ноября."Отвечаю на главный вопрос последних дней — нерабочие дни в Белгородской области продлеваться не будут. Такое решение было принято на основании заключения Роспотребнадзора", - написал Гладков.В области возобновят работу предприятия общественного питания, услуг, образования, культуры, спорта, отдыха и развлечений. Предприятия торговли также вернутся к обычному графику уже с 8 ноября.
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756082839_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_29ed632076b39781a73b7db25b9831dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вячеслав гладков
09:30 04.11.2021
 
Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней

Белгородская область не будет продлевать нерабочие дни из-за коронавируса после 7 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки сервиса "Яндекс. Еда" на велосипеде возле Белорусского вокзала в Москве
Курьер службы доставки сервиса Яндекс. Еда на велосипеде возле Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Белгородской области не будут продлены после 7 ноября, заявил в своем аккаунте в instagram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Нерабочие дни с рядом ограничений в Белгородской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией власти региона ввели на период с 30 октября по 7 ноября.
"Отвечаю на главный вопрос последних дней — нерабочие дни в Белгородской области продлеваться не будут. Такое решение было принято на основании заключения Роспотребнадзора", - написал Гладков.
В области возобновят работу предприятия общественного питания, услуг, образования, культуры, спорта, отдыха и развлечений. Предприятия торговли также вернутся к обычному графику уже с 8 ноября.
 
Распространение коронавирусаБелгородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:08В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19
11:07В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния
Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19В Москве выявили 6305 новых случаев заражения коронавирусом