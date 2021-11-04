https://ria.ru/20211104/belgorod-1757677607.html

Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней

Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней - РИА Новости, 04.11.2021

Белгородская область не будет продлевать режим нерабочих дней

Нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Белгородской области не будут продлены после 7 ноября, заявил в своем аккаунте в instagram губернатор... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:30

2021-11-04T09:30

2021-11-04T09:30

распространение коронавируса

белгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756082839_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff52b67f6bba9d5a2c70624b2abf899c.jpg

ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Белгородской области не будут продлены после 7 ноября, заявил в своем аккаунте в instagram губернатор региона Вячеслав Гладков.Нерабочие дни с рядом ограничений в Белгородской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией власти региона ввели на период с 30 октября по 7 ноября."Отвечаю на главный вопрос последних дней — нерабочие дни в Белгородской области продлеваться не будут. Такое решение было принято на основании заключения Роспотребнадзора", - написал Гладков.В области возобновят работу предприятия общественного питания, услуг, образования, культуры, спорта, отдыха и развлечений. Предприятия торговли также вернутся к обычному графику уже с 8 ноября.

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вячеслав гладков