https://ria.ru/20211104/bankomat-1757671957.html
Исследование показало, что россияне стали снимать большие суммы наличных
Исследование показало, что россияне стали снимать большие суммы наличных - РИА Новости, 04.11.2021
Исследование показало, что россияне стали снимать большие суммы наличных
Россияне за минувшие три квартала этого года стали снимать и вносить деньги в банкоматы на более крупные средние чеки, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T07:52
2021-11-04T07:52
2021-11-04T07:52
экономика
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россияне за минувшие три квартала этого года стали снимать и вносить деньги в банкоматы на более крупные средние чеки, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены обезличенные операции в банкоматной сети банка за три квартала 2021 года, а также за аналогичный период прошлого года.Потребность вносить деньги через банкоматы выше, чем снимать, можно объяснить растущей популярностью безналичных переводов, считают авторы исследования. Через банкоматы россияне часто пополняют счета для дальнейших переводов друзьям и близким, внесения очередных платежей по кредитам, объясняют они.
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экономика, россия
Исследование показало, что россияне стали снимать большие суммы наличных
Исследование "Русского стандарта": россияне стали снимать в банкоматах более крупные суммы
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россияне за минувшие три квартала этого года стали снимать и вносить деньги в банкоматы на более крупные средние чеки, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования были изучены обезличенные операции в банкоматной сети банка за три квартала 2021 года, а также за аналогичный период прошлого года.
"По данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года средний чек снятия вырос на 17% и составил 26 243 рубля, а внесения – на 12% и составил 10 394 рубля. По-прежнему в приоритете у россиян внесение, а не снятие наличных через банкоматы. Соотношение по количеству операций за три квартала 2021 года – 76% на внесение и 21% на снятие", - подсчитали аналитики.
Потребность вносить деньги через банкоматы выше, чем снимать, можно объяснить растущей популярностью безналичных переводов, считают авторы исследования. Через банкоматы россияне часто пополняют счета для дальнейших переводов друзьям и близким, внесения очередных платежей по кредитам, объясняют они.