https://ria.ru/20211104/avstriya-1757739103.html

Высокопоставленного австрийского военного заподозрили в связях с Россией

Высокопоставленного австрийского военного заподозрили в связях с Россией - РИА Новости, 04.11.2021

Высокопоставленного австрийского военного заподозрили в связях с Россией

Высокопоставленный австрийский военный был снят с важной правительственной должности из-за обеспокоенности относительно связей с Россией и бывшим менеджером... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T19:41

2021-11-04T19:41

2021-11-04T20:12

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ВЕНА, 4 ноя — РИА Новости. Высокопоставленный австрийский военный был снят с важной правительственной должности из-за обеспокоенности относительно связей с Россией и бывшим менеджером компании Wirecard Яном Марсалеком, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Как сообщается, 61-летний Густав Густенау до последнего момента возглавлял офис политики безопасности в австрийском Министерстве обороны, который консультирует военное руководство и министра обороны. Теперь, по словам издания, Густенау занимает "неопределенную исследовательскую должность" в Академии национальной обороны. Сам военный утверждает, что перешел по собственному желанию, пишет газета. Обвинений против него не выдвигалось."У Министерства обороны никогда не было опасений относительно моих контактов с Россией. Контакты с Россией носили исключительно официальный характер и происходили в соответствии с приказами", — заявил Густенау изданию, однако не прокомментировал связь с Марсалеком.Как пишет издание, Густенау выделял средства из бюджета на проекты, в которых участвовал Марсалек, они также несколько раз виделись. Высокопоставленные круги в сфере безопасности уже несколько месяцев выражали обеспокоенность связями военного с Марсалеком, Россией и "другими возможными конфликтами интересов", сообщили газете источники.Австрийская газета Kurier ранее сообщила, что бывшего генерального секретаря МИД Австрии и посла республики в Индонезии Йоханнеса Петерлика отстранили от дипломатической службы после того, как он якобы передал Марсалеку секретные документы, в которых, помимо другой информации, содержалась формула боевого вещества "Новичок".Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка IT компания Wirecard отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в размере 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог. Его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.В настоящее время власти Германии расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Двое из них, помимо Брауна, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в России заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.

https://ria.ru/20211030/avstriya-1757021283.html

https://ria.ru/20210517/shpionazh-1732631002.html

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в мире, австрия, дмитрий песков, россия