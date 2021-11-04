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Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках

Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках - РИА Новости, 04.11.2021

Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках

Эксперты выяснили, насколько россияне склонны к быстрым решениям и авантюрам в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T07:08

2021-11-04T07:08

2021-11-04T07:08

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, насколько россияне склонны к быстрым решениям и авантюрам в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Оказалось, большинство соотечественников не раз совершали в поездках спонтанные поступки."Решиться поехать в путешествие за пару часов до вылета или отправления поезда могут 83,4 процентов респондентов. Рискнуть снять недорогой отель, ничего не зная о нем, смогли бы 75,2 процентов туристов", — уточняют в пресс-службе.Самыми популярными городами для спонтанных выездов, согласно результатам опроса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ярославль.Кроме того, россияне не боятся пробовать новые блюда и готовы на экстремальные активности, а также не стесняются заводить знакомства с попутчиками. Любопытно, что туристы идут на риск чаще в России, чем за рубежом."Решиться на авантюру большинство путешественников (59,2 процента) может даже в поездке с семьей, а не только в одиночку или с друзьями", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211103/qr-kod-1757568784.html

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