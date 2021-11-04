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Туризм
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Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках
Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках - РИА Новости, 04.11.2021
Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках
Эксперты выяснили, насколько россияне склонны к быстрым решениям и авантюрам в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T07:08
2021-11-04T07:08
туризм
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сочи
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новости - туризм
авиабилеты
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, насколько россияне склонны к быстрым решениям и авантюрам в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Оказалось, большинство соотечественников не раз совершали в поездках спонтанные поступки."Решиться поехать в путешествие за пару часов до вылета или отправления поезда могут 83,4 процентов респондентов. Рискнуть снять недорогой отель, ничего не зная о нем, смогли бы 75,2 процентов туристов", — уточняют в пресс-службе.Самыми популярными городами для спонтанных выездов, согласно результатам опроса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ярославль.Кроме того, россияне не боятся пробовать новые блюда и готовы на экстремальные активности, а также не стесняются заводить знакомства с попутчиками. Любопытно, что туристы идут на риск чаще в России, чем за рубежом."Решиться на авантюру большинство путешественников (59,2 процента) может даже в поездке с семьей, а не только в одиночку или с друзьями", — добавили в пресс-службе.
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санкт-петербург, ярославль, сочи, москва, новости - туризм, авиабилеты, туристы
07:08 04.11.2021
 
Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках

Россияне рассказали, как часто они принимают спонтанные решения в путешествиях

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Девушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, насколько россияне склонны к быстрым решениям и авантюрам в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
Оказалось, большинство соотечественников не раз совершали в поездках спонтанные поступки.
"Решиться поехать в путешествие за пару часов до вылета или отправления поезда могут 83,4 процентов респондентов. Рискнуть снять недорогой отель, ничего не зная о нем, смогли бы 75,2 процентов туристов", — уточняют в пресс-службе.
Самыми популярными городами для спонтанных выездов, согласно результатам опроса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ярославль.
Кроме того, россияне не боятся пробовать новые блюда и готовы на экстремальные активности, а также не стесняются заводить знакомства с попутчиками. Любопытно, что туристы идут на риск чаще в России, чем за рубежом.
"Решиться на авантюру большинство путешественников (59,2 процента) может даже в поездке с семьей, а не только в одиночку или с друзьями", — добавили в пресс-службе.
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