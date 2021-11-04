https://ria.ru/20211104/avantyury-1757595635.html
Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках
Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках - РИА Новости, 04.11.2021
Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках
Эксперты выяснили, насколько россияне склонны к быстрым решениям и авантюрам в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T07:08
2021-11-04T07:08
2021-11-04T07:08
туризм
санкт-петербург
ярославль
сочи
москва
новости - туризм
авиабилеты
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_412:466:3072:1962_1920x0_80_0_0_853437166065034c88b4a9c40087a9e8.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, насколько россияне склонны к быстрым решениям и авантюрам в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Оказалось, большинство соотечественников не раз совершали в поездках спонтанные поступки."Решиться поехать в путешествие за пару часов до вылета или отправления поезда могут 83,4 процентов респондентов. Рискнуть снять недорогой отель, ничего не зная о нем, смогли бы 75,2 процентов туристов", — уточняют в пресс-службе.Самыми популярными городами для спонтанных выездов, согласно результатам опроса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ярославль.Кроме того, россияне не боятся пробовать новые блюда и готовы на экстремальные активности, а также не стесняются заводить знакомства с попутчиками. Любопытно, что туристы идут на риск чаще в России, чем за рубежом."Решиться на авантюру большинство путешественников (59,2 процента) может даже в поездке с семьей, а не только в одиночку или с друзьями", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211103/qr-kod-1757568784.html
санкт-петербург
ярославль
сочи
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_607:461:2640:1986_1920x0_80_0_0_782987203ab581f730822342726207c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ярославль, сочи, москва, новости - туризм, авиабилеты, туристы
Стало известно, насколько россияне склонны к авантюрам в поездках
Россияне рассказали, как часто они принимают спонтанные решения в путешествиях
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, насколько россияне склонны к быстрым решениям и авантюрам в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
Оказалось, большинство соотечественников не раз совершали в поездках спонтанные поступки.
"Решиться поехать в путешествие за пару часов до вылета или отправления поезда могут 83,4 процентов респондентов. Рискнуть снять недорогой отель, ничего не зная о нем, смогли бы 75,2 процентов туристов", — уточняют в пресс-службе.
Самыми популярными городами для спонтанных выездов, согласно результатам опроса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ярославль.
Кроме того, россияне не боятся пробовать новые блюда и готовы на экстремальные активности, а также не стесняются заводить знакомства с попутчиками. Любопытно, что туристы идут на риск чаще в России, чем за рубежом.
"Решиться на авантюру большинство путешественников (59,2 процента) может даже в поездке с семьей, а не только в одиночку или с друзьями", — добавили в пресс-службе.