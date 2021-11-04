https://ria.ru/20211104/amerikanets-1757712672.html
Разъяренные турки унизили американского военного
Турки "радушно" встретили американского военного, надев ему пакет на голову - РИА Новости, 04.11.2021
Разъяренные турки унизили американского военного
Недовольные присутствием Вооруженных сил США жители Турции напали на американского моряка в Стамбуле. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:53
2021-11-04T15:53
2021-11-04T17:46
в мире
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турция
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Недовольные присутствием Вооруженных сил США жители Турции напали на американского моряка в Стамбуле.Уточняется, что инцидент произошел во время нахождения в порту Стамбула штабного корабля американских ВМС "Маунт Уитни". На ролике, опубликованном "Известиями", видно, как толпа мужчин окружает одетого в гражданское военного, после чего ему на голову надевают пакет.После этого американцу пришлось спасаться бегством.В понедельник флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Их целью назвали обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
https://ria.ru/20211027/posol-1756408517.html
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в мире, сша, стамбул, турция, черное море
15:53 04.11.2021 (обновлено: 17:46 04.11.2021)
Турки "радушно" встретили американского военного, надев ему пакет на голову
Жители Турции напали на американского военного и надели ему пакет на голову