https://ria.ru/20211104/amerikanets-1757712672.html

Разъяренные турки унизили американского военного

Турки "радушно" встретили американского военного, надев ему пакет на голову - РИА Новости, 04.11.2021

Разъяренные турки унизили американского военного

Недовольные присутствием Вооруженных сил США жители Турции напали на американского моряка в Стамбуле. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:53

2021-11-04T15:53

2021-11-04T17:46

в мире

сша

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турция

черное море

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Недовольные присутствием Вооруженных сил США жители Турции напали на американского моряка в Стамбуле.Уточняется, что инцидент произошел во время нахождения в порту Стамбула штабного корабля американских ВМС "Маунт Уитни". На ролике, опубликованном "Известиями", видно, как толпа мужчин окружает одетого в гражданское военного, после чего ему на голову надевают пакет.После этого американцу пришлось спасаться бегством.В понедельник флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Их целью назвали обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

https://ria.ru/20211027/posol-1756408517.html

сша

стамбул

турция

черное море

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в мире, сша, стамбул, турция, черное море