https://ria.ru/20211103/zakharova-1757485339.html

Захарова предупредила об обострении ситуации на Балканах

Захарова предупредила об обострении ситуации на Балканах - РИА Новости, 03.11.2021

Захарова предупредила об обострении ситуации на Балканах

Ситуация на Балканах обостряется из-за действий косовских экстремистов при попустительстве Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:03

2021-11-03T09:03

2021-11-03T09:03

политика

косово

сербия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

освободительная армия косово

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ситуация на Балканах обостряется из-за действий косовских экстремистов при попустительстве Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В северной (сербской) части Косовска-Митровицы 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. Действия людей, блокировавших несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края. При беспорядках серьезно пострадали двое сербов, один из которых с пулевым ранением проходил лечение в больнице Косовска-Митровицы.По ее словам, албанские радикалы в Косово продолжают упорные попытки "избавиться" от сербов. "На севере края, который с точки зрения международного права остается автономией в составе Сербии, вооруженный косовский спецназ дважды (в сентябре и октябре) вторгался в сербонаселенные районы под предлогом "наведения порядка". Это привело к всплеску напряженности, угрожавшей перерасти в открытый конфликт. Сбить накал страстей удалось при помощи экстренного внешнего содействия", - пояснила Захарова.Она отметила, что следующей целью нападок является трансформаторная подстанция "Валач", через которую идет электроснабжение сербских районов края, а управляет ею предприятие "Электросети Сербии". "Не секрет, что одним из основных приоритетов косовского руководства во главе с "премьером" А. Курти и его националистической партии "Движение Самоопределение" на пути к "окончательному размежеванию" с Сербией является пресловутая "энергетическая независимость". Именно "Валач" мешает Приштине завершить обособление. При этом велика вероятность того, что, попади подстанция в руки косоваров, сербы на севере края останутся без электричества", - подчеркнула Захарова.По ее словам, "источником проблем" в Косово выступают стоящие там у власти албанские ультранационалисты, они активно "играют мускулами" в преддверии выборов в местные органы власти, первый тур которых прошел 17 октября, а второй намечен на 14 ноября. "Им потворствуют западные столицы, в первую очередь те, что в 1999 году развязали агрессию НАТО против Югославии с целью оторвать Косово от Сербии, не считаясь с многочисленными человеческими жертвами. Те самые, которые заверяют, что под их крылом Сербии будет хорошо, только нужно им полностью сдаться, отказавшись от национальных интересов и исторической памяти. На этот раз в прямом поощрении косовских провокаторов "засветилась" Великобритания, о чем заявил Белград, поймав вечных блюстителей мировой морали за руку", - отметила Захарова.Она пояснила, что, по вскрывшимся данным, организацию антисербского произвола "благословили" британский посол в Приштине и его соотечественник, возглавляющий миссию ОБСЕ в Косово. Есть сведения, что проработка силового сценария для захвата сербонаселенных районов началась еще в июле, подчеркнула представитель МИД РФ. "Причем британские инструкторы натаскивали личный состав косовской полиции, тогда как засланные агенты отслеживали обстановку в северных муниципалитетах, а в ходе столкновений вели фото- и видеосъемку участников протестов из числа сербов. Похоже, Британия, чей политический бомонд кичится принадлежностью к "сообществу цивилизованных государств", на деле никак не может избавиться от колониальных привычек. Геополитические эксперименты Лондона оставляют следы цвета багрянца. Справедливости ради, евроатлантические союзники Британии не слишком от неё отстают", - резюмировала она.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.

https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html

https://ria.ru/20211018/nato-1755075428.html

https://ria.ru/20211015/nebenzya-1754826318.html

косово

сербия

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политика, косово, сербия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, освободительная армия косово