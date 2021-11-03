https://ria.ru/20211103/zaderzhanie-1757502387.html

Организатора "Русского марша" Зайцева привезли в суд

Организатора "Русского марша" Зайцева привезли в суд - РИА Новости, 03.11.2021

Организатора "Русского марша" Зайцева привезли в суд

Одного из организаторов шествия "Русский марш" Никиту Зайцева доставили в Перовский суд Москвы, где в среду будет рассмотрен протокол за неповиновение полиции. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:02

2021-11-03T11:02

2021-11-03T11:02

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Одного из организаторов шествия "Русский марш" Никиту Зайцева доставили в Перовский суд Москвы, где в среду будет рассмотрен протокол за неповиновение полиции."Меня доставили в суд, в ближайшее время начнется судебное заседание", - рассказал РИА Новости сам Зайцев.Его задержали накануне, и ночь он провел ОВД "Новогиреево". По словам Зайцева, претензии к нему были предъявлены из-за "якобы отказа предоставить полицейским паспорт".По данной административной статье ему грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток."Русские марши" проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. В этом году националисты также подали в мэрию заявку на его проведение.В то же время МВД во вторник предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений.

https://ria.ru/20211102/zaderzhali-1757467274.html

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