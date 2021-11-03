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МВД подтвердило личность задержанного в Астрахани члена банды Басаева
МВД подтвердило личность задержанного в Астрахани члена банды Басаева - РИА Новости, 03.11.2021
МВД подтвердило личность задержанного в Астрахани члена банды Басаева
Силовики поймали в кафе сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова благодаря жителям области, которые опознали преступника и... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T07:51
2021-11-03T07:51
2021-11-03T09:37
происшествия
астрахань
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
шамиль басаев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Силовики поймали в кафе сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова благодаря жителям области, которые опознали преступника и сообщили в полицию, сообщается на сайте МВД Медиа.Преступника задержали в кафе в Трусовском районе областного центра. Посетители заведения заметили неизвестного, внешне похожего на разыскиваемого, и обратились к силовикам. Операцию проводила астраханская полиция совместно с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии.Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнял, что беглец уже отсидел за бандитизм десять лет, а потом суд установил его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева.Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы. Его объявили в федеральный розыск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), шамиль басаев
07:51 03.11.2021 (обновлено: 09:37 03.11.2021)
МВД подтвердило личность задержанного в Астрахани члена банды Басаева
МВД подтвердило личность задержанного в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Силовики поймали в кафе сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова благодаря жителям области, которые опознали преступника и сообщили в полицию, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Второго ноября в Астрахани задержан <…> Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября", — говорится в релизе.
Преступника задержали в кафе в Трусовском районе областного центра. Посетители заведения заметили неизвестного, внешне похожего на разыскиваемого, и обратились к силовикам. Операцию проводила астраханская полиция совместно с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии
.
Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнял, что беглец уже отсидел за бандитизм десять лет, а потом суд установил его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева.
Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы. Его объявили в федеральный розыск.