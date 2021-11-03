https://ria.ru/20211103/zaderzhanie-1757480043.html

МВД подтвердило личность задержанного в Астрахани члена банды Басаева

МВД подтвердило личность задержанного в Астрахани члена банды Басаева - РИА Новости, 03.11.2021

МВД подтвердило личность задержанного в Астрахани члена банды Басаева

Силовики поймали в кафе сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова благодаря жителям области, которые опознали преступника и... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T07:51

2021-11-03T07:51

2021-11-03T09:37

происшествия

астрахань

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

шамиль басаев

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Силовики поймали в кафе сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова благодаря жителям области, которые опознали преступника и сообщили в полицию, сообщается на сайте МВД Медиа.Преступника задержали в кафе в Трусовском районе областного центра. Посетители заведения заметили неизвестного, внешне похожего на разыскиваемого, и обратились к силовикам. Операцию проводила астраханская полиция совместно с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии.Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнял, что беглец уже отсидел за бандитизм десять лет, а потом суд установил его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева.Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы. Его объявили в федеральный розыск.

астрахань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астрахань, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), шамиль басаев