https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757567046.html
Иудеев в странах бывшего СССР призвали вакцинироваться "как можно скорее"
Иудеев в странах бывшего СССР призвали вакцинироваться "как можно скорее" - РИА Новости, 03.11.2021
Иудеев в странах бывшего СССР призвали вакцинироваться "как можно скорее"
Раввинский суд СНГ и стран Балтии обратился к евреям с призывом вакцинироваться от коронавируса, напомнив положение Торы о том, что нет ничего ценнее... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:28
2021-11-03T17:28
2021-11-03T17:28
религия
снг
балтия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Раввинский суд СНГ и стран Балтии обратился к евреям с призывом вакцинироваться от коронавируса, напомнив положение Торы о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни."Мы призываем всех евреев страны как можно скорее вакцинироваться и тем самым не только обезопасить самих себя, но и сохранить жизнь и здоровье окружающих. Только вакцинация поможет пресечь распространение коронавируса и снизить количество смертей и заболевших... Нам нужно остановить этот страшный и порочный круг. Чем бы ни было вызвано ваше нежелание вакцинироваться, вы должны помнить о том, что говорит Тора - нет ничего ценнее человеческой жизни", - говорится в обращении Раввинского суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Раввинский суд СНГ и стран Балтии также призвал не поддаваться влиянию людей, не желающих вакцинироваться, тех кто приводит различные доводы - от псевдонаучных фактов до околополитических и конспирологических теорий."Вирус не щадит никого – ни молодых, ни пожилых людей. Задумайтесь только, за последние полтора года мы как будто привыкли узнавать из новостей и от знакомых об уходе из жизни наших дальних и близких знакомых и кумиров всех возрастов. Вирус наглядно продемонстрировал нам, как мы взаимосвязаны... Вопрос вакцинации – это не только вопрос заботы о себе, но и нравственной составляющей и отношения к другим людям", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211008/vaktsiny-1753716524.html
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снг, балтия, коронавирус в россии
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Раввинский суд СНГ и стран Балтии обратился к евреям с призывом вакцинироваться от коронавируса, напомнив положение Торы о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни.
"Мы призываем всех евреев страны как можно скорее вакцинироваться и тем самым не только обезопасить самих себя, но и сохранить жизнь и здоровье окружающих. Только вакцинация поможет пресечь распространение коронавируса и снизить количество смертей и заболевших... Нам нужно остановить этот страшный и порочный круг. Чем бы ни было вызвано ваше нежелание вакцинироваться, вы должны помнить о том, что говорит Тора - нет ничего ценнее человеческой жизни", - говорится в обращении Раввинского суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Раввинский суд СНГ
и стран Балтии
также призвал не поддаваться влиянию людей, не желающих вакцинироваться, тех кто приводит различные доводы - от псевдонаучных фактов до околополитических и конспирологических теорий.
"Вирус не щадит никого – ни молодых, ни пожилых людей. Задумайтесь только, за последние полтора года мы как будто привыкли узнавать из новостей и от знакомых об уходе из жизни наших дальних и близких знакомых и кумиров всех возрастов. Вирус наглядно продемонстрировал нам, как мы взаимосвязаны... Вопрос вакцинации – это не только вопрос заботы о себе, но и нравственной составляющей и отношения к другим людям", - говорится в сообщении.