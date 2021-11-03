15:19 03.11.2021 (обновлено: 15:25 03.11.2021)
Уралмашзавод отстранил от работы непривитых сотрудников
Руководство Уралмашзавода отстранило от работы сотрудников, не привившихся от COVID-19
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Руководство Уралмашзавода отстранило от работы сотрудников, не привитых от коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе предприятия.
"В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Екатеринбурге на Уралмашзаводе введена система допуска на рабочее место по QR-коду, указанному в сертификате о вакцинации против коронавирусной инфекции. Работники, у которых отсутствуют и сертификат, и документы, подтверждающие наличие противопоказаний к прививке, временно отстраняются от работы. В соответствии с российским законодательством, оплата труда им производится в размере двух третей тарифной ставки должностного оклада", - отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что объявление вынужденного простоя для непривитых сотрудников - вынужденная мера.
"Уралмашзавод выполняет заказы государственного значения, обеспечивает основными средствами производства базовые отрасли российской экономики, а также горнодобывающие и металлургические комплексы других стран. От поставок оборудования в указанный срок во многом зависит работоспособность предприятий-партнеров. Поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу производства, чтобы не подвести заказчиков. Для работников Уралмашзавода созданы все условия для прохождения вакцинации: поставить прививку можно в медпункте завода", - добавили в пресс-службе.