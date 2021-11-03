https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757564736.html

Уралмашзавод отстранил от работы непривитых сотрудников

Уралмашзавод отстранил от работы непривитых сотрудников - РИА Новости, 03.11.2021

Уралмашзавод отстранил от работы непривитых сотрудников

Руководство Уралмашзавода отстранило от работы сотрудников, не привитых от коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:19

2021-11-03T15:19

2021-11-03T15:25

распространение коронавируса

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екатеринбург

здоровье - общество

уралмаш (корпорация)

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Руководство Уралмашзавода отстранило от работы сотрудников, не привитых от коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе предприятия."В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Екатеринбурге на Уралмашзаводе введена система допуска на рабочее место по QR-коду, указанному в сертификате о вакцинации против коронавирусной инфекции. Работники, у которых отсутствуют и сертификат, и документы, подтверждающие наличие противопоказаний к прививке, временно отстраняются от работы. В соответствии с российским законодательством, оплата труда им производится в размере двух третей тарифной ставки должностного оклада", - отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что объявление вынужденного простоя для непривитых сотрудников - вынужденная мера."Уралмашзавод выполняет заказы государственного значения, обеспечивает основными средствами производства базовые отрасли российской экономики, а также горнодобывающие и металлургические комплексы других стран. От поставок оборудования в указанный срок во многом зависит работоспособность предприятий-партнеров. Поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу производства, чтобы не подвести заказчиков. Для работников Уралмашзавода созданы все условия для прохождения вакцинации: поставить прививку можно в медпункте завода", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210930/tula-1752467725.html

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