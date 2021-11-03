https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757560483.html
Транспортные карты непривитых жителей Подмосковья старше 60 лет заблокируют
Транспортные карты непривитых жителей Подмосковья старше 60 лет заблокируют - РИА Новости, 03.11.2021
Транспортные карты непривитых жителей Подмосковья старше 60 лет заблокируют
Действие транспортных соцкарт приостановят в Подмосковье с 8 ноября для жителей старше 60 лет, которые еще не привились от коронавируса или не переболели им,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:00
2021-11-03T15:00
2021-11-03T15:00
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502622_0:50:3039:1759_1920x0_80_0_0_ee15b4cfcb7b3a48cbbbf862c36f9798.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Действие транспортных соцкарт приостановят в Подмосковье с 8 ноября для жителей старше 60 лет, которые еще не привились от коронавируса или не переболели им, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."С 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области: приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502622_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2390d28da8012b665e3a0f6c89a25df9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), вакцинация россиян от covid-19
Транспортные карты непривитых жителей Подмосковья старше 60 лет заблокируют
Транспортные соцкарты непривитых жителей Подмосковья старше 60 лет заблокируют с 8 ноября