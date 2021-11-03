https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757560483.html

Транспортные карты непривитых жителей Подмосковья старше 60 лет заблокируют

Транспортные карты непривитых жителей Подмосковья старше 60 лет заблокируют - РИА Новости, 03.11.2021

Транспортные карты непривитых жителей Подмосковья старше 60 лет заблокируют

Действие транспортных соцкарт приостановят в Подмосковье с 8 ноября для жителей старше 60 лет, которые еще не привились от коронавируса или не переболели им,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:00

2021-11-03T15:00

2021-11-03T15:00

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Действие транспортных соцкарт приостановят в Подмосковье с 8 ноября для жителей старше 60 лет, которые еще не привились от коронавируса или не переболели им, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."С 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области: приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), вакцинация россиян от covid-19