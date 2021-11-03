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В Курганской области сохраняется дефицит "Спутника Лайт"

В Курганской области сохраняется дефицит "Спутника Лайт" - РИА Новости, 03.11.2021

В Курганской области сохраняется дефицит "Спутника Лайт"

В Курганской области сохраняется дефицит вакцины "Спутник Лайт", ожидается поставка, заявил губернатор региона Вадим Шумков. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:08

2021-11-03T11:08

2021-11-03T11:08

распространение коронавируса

курганская область

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Курганской области сохраняется дефицит вакцины "Спутник Лайт", ожидается поставка, заявил губернатор региона Вадим Шумков.В конце октября власти Курганской области сообщили, что запасы вакцины "Спутник Лайт" закончились в Кургане, в других районах области вакцинация ею продолжается, а для желающих сделать прививку в областном центре имеется вакцина "Спутник V"."Да, сейчас нам как раз организовали поставку. Дефицит "Спутника Лайт" пока сохраняется, потому что на него особый спрос", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор пояснил, что многие из тех, кто сомневается, прививаться или нет, выбирают как раз вакцину "Спутник Лайт", считая ее "легкой с точки зрения применения".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курганская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"