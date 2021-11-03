https://ria.ru/20211103/ubiystvo-1757506607.html

В Нижегородской области покупатель в магазине зарезал продавщицу

В Нижегородской области покупатель в магазине зарезал продавщицу - РИА Новости, 03.11.2021

В Нижегородской области покупатель в магазине зарезал продавщицу

Продавщица в Выксе скончалась после нападения посетителя, обвиняемый в убийстве арестован, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:24

2021-11-03T11:24

2021-11-03T13:38

происшествия

нижегородская область

выкса

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Продавщица в Выксе скончалась после нападения посетителя, обвиняемый в убийстве арестован, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.По версии следствия, вечером 31 октября посетитель магазина на улице Салтанова в Выксе беспричинно нанес ножевое ранение продавщице. Потерпевшую госпитализировали, но 1 ноября она скончалась от ранений.В местных телеграм-каналах опубликовали видео с камеры наблюдения в магазине, где запечатлен момент нападения: мужчина оглядывается по сторонам, затем внезапно ударяет женщину ножом в живот и уходит. Продавщица, зажав рану, отходит в сторону, а за нападавшим бросается сотрудник магазина."Злоумышленник скрылся с места преступления. Он был задержан сотрудниками полиции 1 ноября, при этом мужчина оказывал полицейским активное сопротивление", — говорится в сообщении регионального СУ СК. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК ("Убийство"). Мужчине предъявили обвинения, он не отрицает свою причастность к случившемуся. Суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

https://ria.ru/20211103/srok-1757478140.html

нижегородская область

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Посетитель магазина ударил ножом и смертельно ранил продавщицу в Выксе. Кадры инцидента Посетитель магазина ударил ножом и смертельно ранил продавщицу в Выксе. Кадры инцидента 2021-11-03T11:24 true PT0M17S

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происшествия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф), россия