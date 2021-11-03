https://ria.ru/20211103/ubiystvo-1757506607.html
В Нижегородской области покупатель в магазине зарезал продавщицу
В Нижегородской области покупатель в магазине зарезал продавщицу - РИА Новости, 03.11.2021
В Нижегородской области покупатель в магазине зарезал продавщицу
Продавщица в Выксе скончалась после нападения посетителя, обвиняемый в убийстве арестован, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:24
2021-11-03T11:24
2021-11-03T13:38
происшествия
нижегородская область
выкса
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757515877_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_755823c0a522b2122a352bc3d0812283.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Продавщица в Выксе скончалась после нападения посетителя, обвиняемый в убийстве арестован, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.По версии следствия, вечером 31 октября посетитель магазина на улице Салтанова в Выксе беспричинно нанес ножевое ранение продавщице. Потерпевшую госпитализировали, но 1 ноября она скончалась от ранений.В местных телеграм-каналах опубликовали видео с камеры наблюдения в магазине, где запечатлен момент нападения: мужчина оглядывается по сторонам, затем внезапно ударяет женщину ножом в живот и уходит. Продавщица, зажав рану, отходит в сторону, а за нападавшим бросается сотрудник магазина."Злоумышленник скрылся с места преступления. Он был задержан сотрудниками полиции 1 ноября, при этом мужчина оказывал полицейским активное сопротивление", — говорится в сообщении регионального СУ СК. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК ("Убийство"). Мужчине предъявили обвинения, он не отрицает свою причастность к случившемуся. Суд удовлетворил ходатайство о его аресте.
https://ria.ru/20211103/srok-1757478140.html
нижегородская область
выкса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757515877_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f07b1e0328b61fd1cc8471f1263b321d.jpg
Посетитель магазина ударил ножом и смертельно ранил продавщицу в Выксе. Кадры инцидента
Посетитель магазина ударил ножом и смертельно ранил продавщицу в Выксе. Кадры инцидента
2021-11-03T11:24
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:24 03.11.2021 (обновлено: 13:38 03.11.2021)
В Нижегородской области покупатель в магазине зарезал продавщицу
В Выксе Нижегородской области продавщица умерла после удара ножом от покупателя