https://ria.ru/20211103/turtsiya-1757571425.html
В Турции против 30 человек возбудили дело из-за постов об Эрдогане
В Турции против 30 человек возбудили дело из-за постов об Эрдогане - РИА Новости, 03.11.2021
В Турции против 30 человек возбудили дело из-за постов об Эрдогане
Уголовное дело в отношении 30 человек возбудили в Турции из-за распространения в Twitter "дезинформирующих постов" о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:49
2021-11-03T15:49
2021-11-03T15:49
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении 30 человек возбудили в Турции из-за распространения в Twitter "дезинформирующих постов" о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на заявление Главного управления безопасности."В рамках проведенного виртуального патрулирования было обнаружено, что в Twitter запущен хэштег #death. Под хэштегом были идентифицированы 30 человек, которые распространяли дезинформацию и разного рода контент, оскорбляющий честь и достоинство нашего президента. Против них возбуждены дела, ведется расследование", - говорится в сообщении.Также сообщается, что проводятся необходимые расследования по сообщениям, содержащим дезинформацию, результаты направляются в судебные органы.
https://ria.ru/20211019/vmeshatelstvo-1755143182.html
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в мире, twitter, реджеп тайип эрдоган
В Турции против 30 человек возбудили дело из-за постов об Эрдогане
В Турции против 30 человек возбудили дело из-за "дезинформирующих постов" об Эрдогане