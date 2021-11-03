https://ria.ru/20211103/turtsiya-1757571425.html

В Турции против 30 человек возбудили дело из-за постов об Эрдогане

В Турции против 30 человек возбудили дело из-за постов об Эрдогане - РИА Новости, 03.11.2021

В Турции против 30 человек возбудили дело из-за постов об Эрдогане

Уголовное дело в отношении 30 человек возбудили в Турции из-за распространения в Twitter "дезинформирующих постов" о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:49

2021-11-03T15:49

2021-11-03T15:49

в мире

twitter

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении 30 человек возбудили в Турции из-за распространения в Twitter "дезинформирующих постов" о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на заявление Главного управления безопасности."В рамках проведенного виртуального патрулирования было обнаружено, что в Twitter запущен хэштег #death. Под хэштегом были идентифицированы 30 человек, которые распространяли дезинформацию и разного рода контент, оскорбляющий честь и достоинство нашего президента. Против них возбуждены дела, ведется расследование", - говорится в сообщении.Также сообщается, что проводятся необходимые расследования по сообщениям, содержащим дезинформацию, результаты направляются в судебные органы.

https://ria.ru/20211019/vmeshatelstvo-1755143182.html

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2021

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в мире, twitter, реджеп тайип эрдоган