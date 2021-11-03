https://ria.ru/20211103/sertifikatsiya-1757579319.html

В Германии рассказали о ходе сертификации "Северного потока — 2"

В Германии рассказали о ходе сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.11.2021

В Германии рассказали о ходе сертификации "Северного потока — 2"

Даты окончания процедуры сертификации оператора "Северного потока — 2" пока нет, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии Беате Барон. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:13

2021-11-03T16:13

2021-11-03T16:41

северный поток — 2

минэкономики фрг

берлин (город)

германия

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БЕРЛИН, 3 ноя — РИА Новости. Даты окончания процедуры сертификации оператора "Северного потока — 2" пока нет, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии Беате Барон."Известный процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве продолжается", — сказала она.Барон напомнила, что по закону процедура может продолжаться до четырех месяцев, ее запустили в начале сентября.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ввод газопровода в эксплуатацию может затянуться до мая, поскольку решение немецкого регулятора далее будут изучать в Еврокомиссии."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

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германия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-03T16:13 true PT1M46S

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