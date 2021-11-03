https://ria.ru/20211103/sanktsii-1757642220.html

Антонов не исключил новых санкций США против России

Антонов не исключил новых санкций США против России - РИА Новости, 03.11.2021

Антонов не исключил новых санкций США против России

Есть вероятность, что США введут новые санкции против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:23

2021-11-03T20:23

2021-11-03T20:23

сша

анатолий антонов

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_f2b24bf23929a0f6303066ca4c55c496.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Есть вероятность, что США введут новые санкции против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Нельзя сказать, что вероятности объявления санкций против России на сегодняшний или на завтрашний день нет. Такая вероятность существует", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, несмотря на санкции торгово-экономическое сотрудничество между РФ и США развивается.

https://ria.ru/20211103/antonov-1757640121.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, анатолий антонов, санкции, россия