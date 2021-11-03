https://ria.ru/20211103/sanktsii-1757642220.html
Антонов не исключил новых санкций США против России
Антонов не исключил новых санкций США против России - РИА Новости, 03.11.2021
Антонов не исключил новых санкций США против России
Есть вероятность, что США введут новые санкции против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:23
2021-11-03T20:23
2021-11-03T20:23
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Есть вероятность, что США введут новые санкции против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Нельзя сказать, что вероятности объявления санкций против России на сегодняшний или на завтрашний день нет. Такая вероятность существует", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, несмотря на санкции торгово-экономическое сотрудничество между РФ и США развивается.
https://ria.ru/20211103/antonov-1757640121.html
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сша, анатолий антонов, санкции, россия
Антонов не исключил новых санкций США против России
Посол Антонов: есть вероятность, что США введут новые санкции против России