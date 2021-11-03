https://ria.ru/20211103/samolet-1757602726.html
Посольство опровергло сообщения о гибели россиян при падении Ан-26 в Африке
Посольство опровергло сообщения о гибели россиян при падении Ан-26 в Африке - РИА Новости, 03.11.2021
Посольство опровергло сообщения о гибели россиян при падении Ан-26 в Африке
Российских граждан на борту разбившегося в Южном Судане грузового самолёта Ан-26 не было, сообщает посольство РФ. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:37
2021-11-03T17:37
2021-11-03T17:52
в мире
южный судан
россия
ан-26
верхний нил (штат)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российских граждан на борту разбившегося в Южном Судане грузового самолёта Ан-26 не было, сообщает посольство РФ.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что пять человек, включая пилота и членов экипажа, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана."В связи с обращениями российских средств массовой информации посольство сообщает, что на борту разбившегося 2 ноября близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолета Ан-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Отмечается, что публикации в западных СМИ о гибели граждан России в авиакатастрофе не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20211103/samolet-1757564872.html
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в мире, южный судан, россия, ан-26, верхний нил (штат)
17:37 03.11.2021 (обновлено: 17:52 03.11.2021)
Посольство опровергло сообщения о гибели россиян при падении Ан-26 в Африке
Посольство опровергло сообщения о гибели россиян при падении Ан-26 в Южном Судане