https://ria.ru/20211103/safronov-1757473729.html

Сафронова поместили в карцер СИЗО

Сафронова поместили в карцер СИЗО - РИА Новости, 03.11.2021

Сафронова поместили в карцер СИЗО

Арестованный по делу о госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов помещен в карцер СИЗО из-за попытки наладить работу комнатной телеантенны в камере,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T01:56

2021-11-03T01:56

2021-11-03T01:56

происшествия

сирия

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иван сафронов

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов помещен в карцер СИЗО из-за попытки наладить работу комнатной телеантенны в камере, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК).Ранее в комиссии рассказывали РИА Новости, что Сафронов с соседом по камере попытались приклеить комнатную телеантенну к стене ленточками от упаковки колбасы, чтобы поймать каналы, и у них это получилось - поймали 20 каналов. Согласно правилам внутреннего распорядка СИЗО, делать это было запрещено.По словам правозащитников, Сафронов пожаловался, что ему запретили взять с собой в карцер маску на глаза для сна, ему также не разрешили взять с собой переданные ему продукты.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Адвокат Иван Павлов сообщил РИА Новости, что Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены – о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии.

https://ria.ru/20211102/safronov-1757363076.html

https://ria.ru/20211028/rozysk-1756749614.html

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происшествия, сирия, москва, иван павлов, россия, иван сафронов