https://ria.ru/20211103/rospotrebnadzor-1757614163.html
Руководство Роспотребнадзора выехало в COVID-проблемные регионы
Руководство Роспотребнадзора выехало в COVID-проблемные регионы - РИА Новости, 03.11.2021
Руководство Роспотребнадзора выехало в COVID-проблемные регионы
Руководящий состав центрального аппарата Роспотребнадзора по поручению президента РФ Владимира Путина выехал в проблемные регионы России для оказания... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:07
2021-11-03T18:07
2021-11-03T18:15
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08e604b801db21ee8a982949bb881944.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Руководящий состав центрального аппарата Роспотребнадзора по поручению президента РФ Владимира Путина выехал в проблемные регионы России для оказания практической и методической помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства."По поручению президента Российской Федерации организован выезд в субъекты руководящего состава центрального аппарата Роспотребнадзора для оказания практической и методической помощи субъектам Российской Федерации с наиболее сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.Специалисты уже оказали практическую и методическую помощь в Смоленской области, Брянской области, Архангельской области, Орловской области и Республике Карелия. В настоящий момент эксперты работают в Новгородской и Курской областях, уточнили в пресс-службе.Специалисты оценивают соблюдение ограничительных мер, введенных в регионах и механизмы контроля за их исполнением, режимы дезинфекции в местах массового скопления людей и на общественном транспорте, принципы контроля QR-кодов на объектах, контроль по соблюдению режимов изоляции лиц старше 60 лет, охваты тестированием и соблюдение сроков выдачи результатов, ход вакцинации, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756920014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_160857570b92a25c1bace5b10f8627c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:07 03.11.2021 (обновлено: 18:15 03.11.2021)
Руководство Роспотребнадзора выехало в COVID-проблемные регионы
Руководство Роспотребнадзора выехало в проблемные регионы для помощи в борьбе с COVID-19