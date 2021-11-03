https://ria.ru/20211103/rospotrebnadzor-1757614163.html

Руководство Роспотребнадзора выехало в COVID-проблемные регионы

Руководство Роспотребнадзора выехало в COVID-проблемные регионы - РИА Новости, 03.11.2021

Руководство Роспотребнадзора выехало в COVID-проблемные регионы

Руководящий состав центрального аппарата Роспотребнадзора по поручению президента РФ Владимира Путина выехал в проблемные регионы России для оказания... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:07

2021-11-03T18:07

2021-11-03T18:15

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Руководящий состав центрального аппарата Роспотребнадзора по поручению президента РФ Владимира Путина выехал в проблемные регионы России для оказания практической и методической помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства."По поручению президента Российской Федерации организован выезд в субъекты руководящего состава центрального аппарата Роспотребнадзора для оказания практической и методической помощи субъектам Российской Федерации с наиболее сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.Специалисты уже оказали практическую и методическую помощь в Смоленской области, Брянской области, Архангельской области, Орловской области и Республике Карелия. В настоящий момент эксперты работают в Новгородской и Курской областях, уточнили в пресс-службе.Специалисты оценивают соблюдение ограничительных мер, введенных в регионах и механизмы контроля за их исполнением, режимы дезинфекции в местах массового скопления людей и на общественном транспорте, принципы контроля QR-кодов на объектах, контроль по соблюдению режимов изоляции лиц старше 60 лет, охваты тестированием и соблюдение сроков выдачи результатов, ход вакцинации, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756920014.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии