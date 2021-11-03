https://ria.ru/20211103/prestuplenie-1757589717.html

Жителя Ставрополья заподозрили в изнасиловании и убийстве девушки

Жителя Ставрополья заподозрили в изнасиловании и убийстве девушки - РИА Новости, 03.11.2021

Жителя Ставрополья заподозрили в изнасиловании и убийстве девушки

Следователи в Ставропольском крае задержали местного жителя, подозреваемого в совершении изнасилования и убийства 17-летней девушки, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:42

2021-11-03T16:42

2021-11-03T16:42

происшествия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg

НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае задержали местного жителя, подозреваемого в совершении изнасилования и убийства 17-летней девушки, сообщает СУСК РФ по региону."По данным следствия, вечером 29 октября компания молодых людей собралась у одного из товарищей в хуторе Раздольный. Под утро 21-летний местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отвел 17-летнюю знакомую в заброшенный дом, где против ее воли вступил с ней в половую связь", - говорится в сообщении. Отмечается, что, опасаясь, что девушка может рассказать о случившемся, парень решил убить ее. "Он нашел грабли и повел знакомую к пруду, где нанес ими не менее десяти ударов в область головы и туловища, а затем задушил девушку руками и резинкой для волос. После чего спрятал тело в камышах, засыпав листьями", - уточняет следствие.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ, молодому человеку может грозить пожизненное лишение свободы. "Следователь задержал подозреваемого, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20211012/prigovor-1754281947.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), россия