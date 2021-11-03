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Жителя Ставрополья заподозрили в изнасиловании и убийстве девушки
Жителя Ставрополья заподозрили в изнасиловании и убийстве девушки - РИА Новости, 03.11.2021
Жителя Ставрополья заподозрили в изнасиловании и убийстве девушки
Следователи в Ставропольском крае задержали местного жителя, подозреваемого в совершении изнасилования и убийства 17-летней девушки, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:42
2021-11-03T16:42
2021-11-03T16:42
происшествия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае задержали местного жителя, подозреваемого в совершении изнасилования и убийства 17-летней девушки, сообщает СУСК РФ по региону."По данным следствия, вечером 29 октября компания молодых людей собралась у одного из товарищей в хуторе Раздольный. Под утро 21-летний местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отвел 17-летнюю знакомую в заброшенный дом, где против ее воли вступил с ней в половую связь", - говорится в сообщении. Отмечается, что, опасаясь, что девушка может рассказать о случившемся, парень решил убить ее. "Он нашел грабли и повел знакомую к пруду, где нанес ими не менее десяти ударов в область головы и туловища, а затем задушил девушку руками и резинкой для волос. После чего спрятал тело в камышах, засыпав листьями", - уточняет следствие.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ, молодому человеку может грозить пожизненное лишение свободы. "Следователь задержал подозреваемого, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивает ведомство.
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происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителя Ставрополья заподозрили в изнасиловании и убийстве девушки
Жителя Ставрополья задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки
НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости.
Следователи в Ставропольском крае
задержали местного жителя, подозреваемого в совершении изнасилования и убийства 17-летней девушки, сообщает СУСК РФ
по региону.
"По данным следствия, вечером 29 октября компания молодых людей собралась у одного из товарищей в хуторе Раздольный. Под утро 21-летний местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отвел 17-летнюю знакомую в заброшенный дом, где против ее воли вступил с ней в половую связь", - говорится в сообщении. Отмечается, что, опасаясь, что девушка может рассказать о случившемся, парень решил убить ее. "Он нашел грабли и повел знакомую к пруду, где нанес ими не менее десяти ударов в область головы и туловища, а затем задушил девушку руками и резинкой для волос. После чего спрятал тело в камышах, засыпав листьями", - уточняет следствие.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ, молодому человеку может грозить пожизненное лишение свободы. "Следователь задержал подозреваемого, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивает ведомство.