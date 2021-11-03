https://ria.ru/20211103/pogoda-1757509496.html

Москвичей предупредили о похолодании

Москвичей предупредили о похолодании - РИА Новости, 03.11.2021

Москвичей предупредили о похолодании

На следующей неделе в Москве со среды начнется похолодание, не исключён дождь с мокрым снегом, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:34

2021-11-03T11:34

2021-11-03T11:43

общество

москва

погода

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На следующей неделе в Москве со среды начнется похолодание, не исключён дождь с мокрым снегом, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Уже на следующей неделе фон температуры будет меняться, и даже не исключено, что на следующей неделе будут приниматься осадки в виде дождя и мокрого снега. 8-9 ноября относительно теплая погода. А в следующий временной интервал ночная температура будет понижаться до минус 2 - плюс 3 градусов, и днём плюс 1-6", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, эти показатели все равно выше нормы, потому что 10 ноября среднесуточная температура по климату нулевая или слабоотрицательная, а в столице пока будет удерживаться положительная среднесуточная температура воздуха.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/tuman-1757347436.html

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общество, москва, погода