https://ria.ru/20211103/pogoda-1757482319.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 03.11.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Температура, превышающая среднее значение на 3-4 градуса, сохранится в Москве в среду, будет облачно, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос"... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:21

2021-11-03T08:21

2021-11-03T08:21

москва

центр "фобос"

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Температура, превышающая среднее значение на 3-4 градуса, сохранится в Москве в среду, будет облачно, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичном регионе будет ощущаться влияние атмосферных фронтов, которые, оттесняя антициклон, приближаются к нам с запада, так что погода ожидается облачная, во второй половине дня пойдут небольшие дожди", - сказала Волосюк.По ее словам, юго-восточный ветер усилится до 4-9 метров в секунду."Максимальная температура не превысит плюс 5-7 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 3-8 градусов. Такой температурный режим примерно на 3-4 градуса превышает среднее многолетнее значение. Атмосферное давление будет немного снижаться и к вечеру приблизится к норме - 748 миллиметров ртутного столба", - пояснила она.

https://ria.ru/20211103/rasteniya-1757478976.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, центр "фобос", погода, елена волосюк