https://ria.ru/20211103/podmoskove-1757481553.html
Для Подмосковья подготовили первый медотряд из более 220 военных
Для Подмосковья подготовили первый медотряд из более 220 военных - РИА Новости, 03.11.2021
Для Подмосковья подготовили первый медотряд из более 220 военных
В Военно-медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург) завершена подготовка первого медицинского отряда из более чем 220 военнослужащих для отправки в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T08:09
2021-11-03T08:09
2021-11-03T08:09
общество
кубинка
московская область (подмосковье)
военно-медицинская академия имени кирова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Военно-медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург) завершена подготовка первого медицинского отряда из более чем 220 военнослужащих для отправки в Московскую область, чтобы помочь населению региона в борьбе с COVID-19, сообщает министерство обороны РФ."Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России. В ближайшие дни военные медики будут доставлены в Московскую область бортами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил", - сказано в сообщении.В составе первой группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из ВМА. "К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры" - информирует военное ведомство.По его данным, "допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию". "Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии", - указывается в сообщении.Работа военных медиков будет организована посменно, сутки через двое. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых личного состава спланированы на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области."В дальнейшем спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре", - сообщает министерство обороны.
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756805540.html
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общество, кубинка, московская область (подмосковье), военно-медицинская академия имени кирова, россия, коронавирус в россии
Для Подмосковья подготовили первый медотряд из более 220 военных
ВМА имени Кирова подготовила первый первый медотряд для Подмосковья из более 220 военных
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
В Военно-медицинской академии имени Кирова
(Санкт-Петербург) завершена подготовка первого медицинского отряда из более чем 220 военнослужащих для отправки в Московскую область
, чтобы помочь населению региона в борьбе с COVID-19, сообщает министерство обороны РФ.
"Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке
уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России. В ближайшие дни военные медики будут доставлены в Московскую область бортами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил", - сказано в сообщении.
В составе первой группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из ВМА. "К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры" - информирует военное ведомство.
По его данным, "допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию". "Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии", - указывается в сообщении.
Работа военных медиков будет организована посменно, сутки через двое. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых личного состава спланированы на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.
"В дальнейшем спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре", - сообщает министерство обороны.