https://ria.ru/20211103/okhota-1757499680.html
Жителя Приморья будут судить за убийство человека во время охоты
Жителя Приморья будут судить за убийство человека во время охоты - РИА Новости, 03.11.2021
Жителя Приморья будут судить за убийство человека во время охоты
Житель Приморья, случайно застреливший на охоте человека, которого он принял за дикое животное, предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:48
2021-11-03T10:48
2021-11-03T10:51
происшествия
приморский край
шкотовский район
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Житель Приморья, случайно застреливший на охоте человека, которого он принял за дикое животное, предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, 2 августа обвиняемый, находясь на охотничьем участке №15 охотничьих угодий общественной организации охотников и рыболовов в Шкотовском районе Приморья, вместе с другими искал раненного кабана. Во время поисков фигурант, услышав шелест листвы и увидев движение, принял приближающийся объект за дикого кабана и выстрелил из охотничьего ружья. Позже выяснилось, что это оказался один из компаньонов-охотников, который скончался в результате полученного ранения."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется... по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности). Следствием собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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приморский край
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происшествия, приморский край, шкотовский район
10:48 03.11.2021 (обновлено: 10:51 03.11.2021)
Жителя Приморья будут судить за убийство человека во время охоты
Житель Приморья пойдет под суд за убийство человека, которого он на охоте принял за кабана