https://ria.ru/20211103/obvinenie-1757546835.html
Сочинцу, убившему знакомого детским самокатом, предъявили обвинение
Сочинцу, убившему знакомого детским самокатом, предъявили обвинение - РИА Новости, 03.11.2021
Сочинцу, убившему знакомого детским самокатом, предъявили обвинение
Обвинение предъявлено жителю Сочи, детским самокатом избившему до смерти своего знакомого, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:05
2021-11-03T14:05
2021-11-03T14:05
происшествия
краснодарский край
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Обвинение предъявлено жителю Сочи, детским самокатом избившему до смерти своего знакомого, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что 2 августа обвиняемый встретил на улице своего знакомого, с которым у него накануне случился конфликт. Тот стал предъявлять претензии, а после - наносить фигуранту удары деревянной палкой. В ответ мужчина нанес оппоненту несколько ударов детским металлическим самокатом, причинив черепно-мозговую травму, он скончался в больнице."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю 35-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении телесных повреждений 41-летнему мужчине, повлекших по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас мужчина находится под стражей. Следственные действия по уголовному делу продолжаются, а обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.
https://ria.ru/20210916/izbienie-1750308656.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), россия
Сочинцу, убившему знакомого детским самокатом, предъявили обвинение
Сочинцу, избившему до смерти знакомого детским самокатом, предъявили обвинение