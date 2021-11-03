https://ria.ru/20211103/nesovershennoletnie-1757493262.html

В Югре несовершеннолетним запретили посещать ТЦ без родителей из-за COVID

В Югре несовершеннолетним запретили посещать ТЦ без родителей из-за COVID - РИА Новости, 03.11.2021

В Югре несовершеннолетним запретили посещать ТЦ без родителей из-за COVID

Несовершеннолетние до 14 ноября не смогут посещать торговые центры в Ханты-Мансийском автономном округе без родителей из-за сложной ситуации с коронавирусом,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:19

2021-11-03T10:19

2021-11-03T11:20

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Несовершеннолетние до 14 ноября не смогут посещать торговые центры в Ханты-Мансийском автономном округе без родителей из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона."До 14 ноября гражданам, не достигшим возраста 16 лет, запрещено посещать торговые центры, иные здания и сооружения, в которых расположены торговые объекты и организации, без сопровождения родителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на этот же срок вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а регистрация брака будет проводиться по предварительной записи с одновременным нахождением не более восьми человек, включая сотрудника органа ЗАГС.Помимо этого, все организации и индивидуальные предприниматели с 8 ноября обязаны перевести работающих беременных женщин на дистанционную работу.Как подчеркнули в оперативном штабе региона, решение об ужесточении мер, направленных на безопасность граждан в период пандемии COVID-19, принято на основе анализа эффективности введенных ранее ограничений, с учетом текущей эпидемиологической ситуации в округе и предложений регионального управления Роспотребнадзора.По данным департамента здравоохранения Югры, на сегодня в ковидных госпиталях продолжают лечение 2288 пациентов, из них 223 человека находятся в реанимации, 155 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего коронавирус выявлен у 82,6 тысячи человек. Общее число жителей, привившихся первым компонентом вакцины, – 697 тысяч человек.

https://ria.ru/20211102/ogranicheniya-1757313843.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии