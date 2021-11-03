https://ria.ru/20211103/napadenie-1757487658.html

В Саратовской области проверят сообщения о нападении пациента на врача

В Саратовской области проверят сообщения о нападении пациента на врача - РИА Новости, 03.11.2021

В Саратовской области проверят сообщения о нападении пациента на врача

Следователи следственного управления СК РФ по Саратовской области и полицейские проводят проверки по сообщению о нападении пациента на врача в травмпункте в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:18

2021-11-03T09:18

2021-11-03T09:18

происшествия

балаково

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Саратовской области и полицейские проводят проверки по сообщению о нападении пациента на врача в травмпункте в городе Балаково, сообщили ведомства."По данным, размещенным в СМИ, 2 ноября 2021 года в городе Балаково на врача-травматолога, находившегося на дежурстве в травмпункте ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника", напал пациент. У медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. Также пострадавшему наложили швы на нижнюю губу… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении следственного управления.Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД, 30-летний врач во вторник обратился в полицию с заявлением о нападении на него со стороны 31-летнего пациента, который обратился к медику с травмой руки."Сотрудниками МУ МВД России "Балаковское" проводится проверка. По результатам проверки, а также на основании медицинского заключения будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211028/napadenie-1756657938.html

https://ria.ru/20211022/napadenie-1755741669.html

балаково

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия