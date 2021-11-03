https://ria.ru/20211103/mchs-1757539652.html

МЧС призвало россиян правильно обращаться с газом

МЧС призвало россиян правильно обращаться с газом - РИА Новости, 03.11.2021

МЧС призвало россиян правильно обращаться с газом

МЧС РФ в канун предстоящих праздничных дней призывает всех россиян строго соблюдать правила безопасности при обращении с газом и электроприборами, отмечая, что... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:38

2021-11-03T13:38

2021-11-03T13:38

общество

набережные челны

природный газ

пермь

балтийск

красногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МЧС РФ в канун предстоящих праздничных дней призывает всех россиян строго соблюдать правила безопасности при обращении с газом и электроприборами, отмечая, что с наступлением холодов пожаров в стране становится больше на 30%.Ранее МЧС сообщало, что за почти два осенних месяца в стране зарегистрировано около 20 происшествий из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Только за минувшую неделю взрывы газа в жилых домах произошли в Набережных Челнах, Балтийске, Красногорске и Перми, вновь гибли люди."С наступлением холодов пожары случаются на 30% чаще. Основная причина - неправильное использование электрообогревателей, газового и печного оборудования. Пожары, возникающие от газовых приборов, наиболее опасны - они часто сопровождаются хлопком газа", - говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.Ведомство призывает россиян использовать в быту только исправное газовое оборудование, регулярно его проверять и обслуживать. Спасатели напоминают, что все работы по замене газовых приборов и оборудования должны проводить только соответствующие специалисты, имеющие лицензию."Не оставляйте открытым газовый кран - после использования закрывайте его плотно и до конца. Не устанавливайте мебель и другие предметы близко к газовым приборам - безопасное расстояние должно составлять не менее 20 сантиметров", - советует МЧС.

https://ria.ru/20211101/vzryv-1757166283.html

набережные челны

пермь

балтийск

красногорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, набережные челны, природный газ, пермь, балтийск, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия