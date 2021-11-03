Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/mchs-1757539652.html
МЧС призвало россиян правильно обращаться с газом
МЧС призвало россиян правильно обращаться с газом - РИА Новости, 03.11.2021
МЧС призвало россиян правильно обращаться с газом
МЧС РФ в канун предстоящих праздничных дней призывает всех россиян строго соблюдать правила безопасности при обращении с газом и электроприборами, отмечая, что... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:38
2021-11-03T13:38
общество
набережные челны
природный газ
пермь
балтийск
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МЧС РФ в канун предстоящих праздничных дней призывает всех россиян строго соблюдать правила безопасности при обращении с газом и электроприборами, отмечая, что с наступлением холодов пожаров в стране становится больше на 30%.Ранее МЧС сообщало, что за почти два осенних месяца в стране зарегистрировано около 20 происшествий из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Только за минувшую неделю взрывы газа в жилых домах произошли в Набережных Челнах, Балтийске, Красногорске и Перми, вновь гибли люди."С наступлением холодов пожары случаются на 30% чаще. Основная причина - неправильное использование электрообогревателей, газового и печного оборудования. Пожары, возникающие от газовых приборов, наиболее опасны - они часто сопровождаются хлопком газа", - говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.Ведомство призывает россиян использовать в быту только исправное газовое оборудование, регулярно его проверять и обслуживать. Спасатели напоминают, что все работы по замене газовых приборов и оборудования должны проводить только соответствующие специалисты, имеющие лицензию."Не оставляйте открытым газовый кран - после использования закрывайте его плотно и до конца. Не устанавливайте мебель и другие предметы близко к газовым приборам - безопасное расстояние должно составлять не менее 20 сантиметров", - советует МЧС.
https://ria.ru/20211101/vzryv-1757166283.html
набережные челны
пермь
балтийск
красногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, набережные челны, природный газ, пермь, балтийск, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
13:38 03.11.2021
 
МЧС призвало россиян правильно обращаться с газом

МЧС призвало россиян соблюдать правила безопасности при обращении с газом

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МЧС РФ в канун предстоящих праздничных дней призывает всех россиян строго соблюдать правила безопасности при обращении с газом и электроприборами, отмечая, что с наступлением холодов пожаров в стране становится больше на 30%.
Ранее МЧС сообщало, что за почти два осенних месяца в стране зарегистрировано около 20 происшествий из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Только за минувшую неделю взрывы газа в жилых домах произошли в Набережных Челнах, Балтийске, Красногорске и Перми, вновь гибли люди.
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 11:21
Умер хозяин квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ
"С наступлением холодов пожары случаются на 30% чаще. Основная причина - неправильное использование электрообогревателей, газового и печного оборудования. Пожары, возникающие от газовых приборов, наиболее опасны - они часто сопровождаются хлопком газа", - говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.
Ведомство призывает россиян использовать в быту только исправное газовое оборудование, регулярно его проверять и обслуживать. Спасатели напоминают, что все работы по замене газовых приборов и оборудования должны проводить только соответствующие специалисты, имеющие лицензию.
"Не оставляйте открытым газовый кран - после использования закрывайте его плотно и до конца. Не устанавливайте мебель и другие предметы близко к газовым приборам - безопасное расстояние должно составлять не менее 20 сантиметров", - советует МЧС.
"Глаза открыл — потолок передо мной": взрыв газа в Набережных Челнах
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
1 из 12

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
2 из 12

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
3 из 12

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
4 из 12

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
5 из 12

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
6 из 12

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
7 из 12

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

Вид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив
8 из 12

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

Сотрудники коммунальной службы убирают дворовую территорию на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
9 из 12

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

После взрыва возбудили уголовное дело.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
10 из 12

После взрыва возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

Сотрудник Следственного комитета РФ в квартире, расположенной в соседнем подъезде дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв
11 из 12

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
12 из 12

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 12

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

© РИА Новости / Максим Богодвид
3 из 12

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
4 из 12

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
10 из 12

После взрыва возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Богодвид
11 из 12

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
 
ОбществоНабережные ЧелныПриродный газПермьБалтийскКрасногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13На Украине заявили о провале борьбы с русским языком
04:10Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта
04:09Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
Лента новостейМолния
На Украине заявили о провале борьбы с русским языкомДиетолог назвала четыре самых полезных сухофруктаРазбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработкуВ Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS