https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757612161.html
В Сочи продлят антиковидные меры
В Сочи продлят антиковидные меры - РИА Новости, 03.11.2021
В Сочи продлят антиковидные меры
Меры по защите от COVID-19, введённые в нерабочие дни, продлеваются в Сочи до 14 ноября, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:01
2021-11-03T18:01
2021-11-03T18:17
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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Меры по защите от COVID-19, введённые в нерабочие дни, продлеваются в Сочи до 14 ноября, сообщает пресс-служба горадминистрации.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что правила использования QR-кодов, действующие с 30 октября до 7 ноября, будут продлены. Об этом губернатор подписал соответствующие постановление."По 14 ноября продлеваются действующие ограничения. Приостановлено проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий", - отмечается в релизе.Указывается, что исключение составляют профессиональные спортивные командные игры, которые будут проходить без участия зрителей, и иные мероприятия, согласованные главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
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18:01 03.11.2021 (обновлено: 18:17 03.11.2021)
В Сочи продлят антиковидные меры
В Сочи продлят антиковидные меры до 14 ноября