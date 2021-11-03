https://ria.ru/20211103/kirov-1757605136.html
Власти Кировской области отказались от продления нерабочих дней
Власти Кировской области отказались от продления нерабочих дней - РИА Новости, 03.11.2021
Власти Кировской области отказались от продления нерабочих дней
Власти Кировской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил глава региона Игорь Васильев. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:40
2021-11-03T17:40
2021-11-03T18:34
распространение коронавируса
общество
кировская область
здоровье - общество
игорь васильев
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Власти Кировской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил глава региона Игорь Васильев."Принимаемые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции показали свою эффективность: ситуация с заболеваемостью все еще остается непростой, но тенденция к стабилизации наметилась, также увеличиваются темпы вакцинации в регионе. Это позволяет нам на данный момент не планировать продление нерабочих дней в регионе. С 8 ноября школы, детские сады, а также другие учреждения региона будут работать в штатном режиме", - цитирует пресс-служба правительства Кировской области слова Васильева.По его словам, все меры, разработанные оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, продолжают свое действие. "Это безоговорочное соблюдение режима самоизоляции при амбулаторном лечении заболевания, действие QR-кодов при посещении учреждений фитнес индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы. А также запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра. Работодателям все еще рекомендуется выводить сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы", - подчеркнул Васильев.
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общество, кировская область, здоровье - общество, игорь васильев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:40 03.11.2021 (обновлено: 18:34 03.11.2021)
Власти Кировской области отказались от продления нерабочих дней
В Кировской области с 8 ноября учреждения возобновляют работу в штатном режиме
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости.
Власти Кировской области
не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил глава региона Игорь Васильев
.
"Принимаемые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции показали свою эффективность: ситуация с заболеваемостью все еще остается непростой, но тенденция к стабилизации наметилась, также увеличиваются темпы вакцинации в регионе. Это позволяет нам на данный момент не планировать продление нерабочих дней в регионе. С 8 ноября школы, детские сады, а также другие учреждения региона будут работать в штатном режиме", - цитирует пресс-служба правительства Кировской области слова Васильева.
По его словам, все меры, разработанные оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, продолжают свое действие. "Это безоговорочное соблюдение режима самоизоляции при амбулаторном лечении заболевания, действие QR-кодов при посещении учреждений фитнес индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы. А также запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра. Работодателям все еще рекомендуется выводить сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы", - подчеркнул Васильев.