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В Калужской области продлили каникулы в школах из-за COVID-19
В Калужской области продлили каникулы в школах из-за COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В Калужской области продлили каникулы в школах из-за COVID-19
Правительство Калужской области приняло решение о продлении школьникам региона каникул на неделю, до 14 ноября включительно, из-за сложной ситуации с COVID-19,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:32
2021-11-03T16:32
2021-11-03T16:32
калужская область
общество
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калужская область
здоровье - общество
владислав шапша
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КАЛУГА, 3 ноя – РИА Новости. Правительство Калужской области приняло решение о продлении школьникам региона каникул на неделю, до 14 ноября включительно, из-за сложной ситуации с COVID-19, сообщил губернатор Владислав Шапша.В среду состоялось заседание регионального оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции."Приняли решение о продлении школьных каникул еще на неделю. В эту волну заболеваемость среди детей и подростков выросла в три раза, у них чаще фиксируется тяжелое течение болезни. Двух недель каникул должно хватить для разрыва цепочек заражения", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Региональное министерство образования уточнило в своем официальном сообщении, что каникулы продлеваются до 14 ноября включительно. Эта мера направлена на ограничение распространения инфекции, подчеркнули в министерстве. Отмечается, что детские сады работают в обычном режиме. Колледжи и вузы региона принимают решение о формате работы самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации внутри организации.
https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757408197.html
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В Калужской области продлили каникулы в школах из-за COVID-19
В Калужской области продлили на неделю каникулы в школах из-за COVID-19