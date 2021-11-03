https://ria.ru/20211103/kanikuly-1757586289.html

В Калужской области продлили каникулы в школах из-за COVID-19

В Калужской области продлили каникулы в школах из-за COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

В Калужской области продлили каникулы в школах из-за COVID-19

Правительство Калужской области приняло решение о продлении школьникам региона каникул на неделю, до 14 ноября включительно, из-за сложной ситуации с COVID-19,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:32

2021-11-03T16:32

2021-11-03T16:32

калужская область

общество

школа

дети

калужская область

здоровье - общество

владислав шапша

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КАЛУГА, 3 ноя – РИА Новости. Правительство Калужской области приняло решение о продлении школьникам региона каникул на неделю, до 14 ноября включительно, из-за сложной ситуации с COVID-19, сообщил губернатор Владислав Шапша.В среду состоялось заседание регионального оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции."Приняли решение о продлении школьных каникул еще на неделю. В эту волну заболеваемость среди детей и подростков выросла в три раза, у них чаще фиксируется тяжелое течение болезни. Двух недель каникул должно хватить для разрыва цепочек заражения", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Региональное министерство образования уточнило в своем официальном сообщении, что каникулы продлеваются до 14 ноября включительно. Эта мера направлена на ограничение распространения инфекции, подчеркнули в министерстве. Отмечается, что детские сады работают в обычном режиме. Колледжи и вузы региона принимают решение о формате работы самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации внутри организации.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757408197.html

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756385352.html

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