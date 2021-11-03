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https://ria.ru/20211103/istoriya-1757655303.html
Российские историки рассказали в Сербии, как защищать правду о прошлом
Российские историки рассказали в Сербии, как защищать правду о прошлом - РИА Новости, 03.11.2021
Российские историки рассказали в Сербии, как защищать правду о прошлом
Международный форум "Память победителей", на котором обсуждаются проекты по сохранению исторической правды о Второй мировой войне и памяти о тех, кто сражался с РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T22:22
2021-11-03T22:22
ссср
сербия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
российское историческое общество
александр боцан-харченко
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Международный форум "Память победителей", на котором обсуждаются проекты по сохранению исторической правды о Второй мировой войне и памяти о тех, кто сражался с нацизмом, открылся в среду в столице Сербии, сообщили РИА Новости его организаторы.Двухдневный форум, проходящий на площадке Российского центра науки и культуры, организован Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России". Мероприятие проходит при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и Росмолодежи, партнером форума выступает Россотрудничество. Участие в форуме принимают порядка 100 человек из более чем 40 стран.В числе основных целей форума — выработка единых действий, способствующих поддержанию чувства взаимосвязи с исторической родиной среди российских соотечественников, проживающих за рубежом, увековечению памяти погибших за свободу своей страны, обсуждению мер по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.В рамках мероприятия обсуждается тема сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне во всем мире, причем акцент сделан на популяризации этой темы в социальных сетях. Предметом обсуждения также стали особенности организации и проведения шествия "Бессмертного полка" в разных странах.Открылся форум видеообращением главы Россотрудничества Евгения Примакова. "Пока есть такие энтузиасты, как вы, попытки переписать историю обречены на провал. Сегодняшний форум наверняка станет отличной площадкой для обмена опытом, который пригодится каждому из вас в деле сохранения исторической правды и популяризации вечных ценностей, не зависящих от времени и страны вашего проживания", - отметил Примаков, слова которого приводит пресс-служба "Бессмертного полка России"."Бессмертный полк" – это движение не по указкам начальников и чиновников, а то, которое идет из народа – "снизу" и от души. И поэтому оно, наверное, самое сильное в плане сохранения памяти, наших традиций и величайших ценностей", - в свою очередь отметил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.Участники форума "Память победителей" в числе прочего обсуждают, каким образом использовать интернет-ресурсы для противодействия попыткам фальсификации истории, рассказал РИА Новости председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский."Мероприятия "Бессмертного полка" из-за ковидных ограничений в разных странах приостановлены, поэтому такие форумы помогают нам поддерживать контакты. Мы видим, что люди соскучились по живому общению. Это представители большинства европейских государств, наши, соотечественники, те, кто работает над сохранением памяти об общей победе над нацизмом", - сказал Могилевский.Нынешний форум стал площадкой, где представители разных стран смогут рассказать о собственных проектах по сохранения памяти о героях Второй мировой войны, отметил он.По словам Могилевского, ему самому хотелось поделиться с зарубежными участниками форума современным взглядом российских историков на обстоятельства, которые предшествовали началу Второй мировой войны, на ее причины. "Я в своем выступлении рассказал о том, как сегодня в России оценивают пакт Молотова - Риббентропа, о том, что для СССР это была вынужденная мера, и что Советский Союз последним из всех стран заключил договор о ненападении с гитлеровской Германией", - добавил историк.В условиях эпидемиологических ограничений особенно возрастает значение интернет-ресурсов, содержащих достоверные сведения по истории, а не фейки, и об этом тоже шла речь на нынешнем форуме, отметил собеседник агентства."Нам с зарубежными коллегами нужно друг для друга выделить такие профессиональные ресурсы в интернете. Российское историческое общество этим занимается", - сказал Могилевский. Он напомнил, что действует проект "РИО.Компас" - крупнейшая библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете."Наши коллеги заинтересовались эти проектом. Я думаю, мы можем помочь в поиске качественной информации", - добавил Могилевский.
https://ria.ru/20211103/serbiya-1757563062.html
https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html
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ссср, сербия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), российское историческое общество, александр боцан-харченко, россия
22:22 03.11.2021
 
Российские историки рассказали в Сербии, как защищать правду о прошлом

Российские историки рассказали на форуме в Сербии, как защищать правду о прошлом

© Fotolia / Andrey ShevchenkoГород Белград, Сербия
Город Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Fotolia / Andrey Shevchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Международный форум "Память победителей", на котором обсуждаются проекты по сохранению исторической правды о Второй мировой войне и памяти о тех, кто сражался с нацизмом, открылся в среду в столице Сербии, сообщили РИА Новости его организаторы.
Двухдневный форум, проходящий на площадке Российского центра науки и культуры, организован Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России". Мероприятие проходит при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и Росмолодежи, партнером форума выступает Россотрудничество. Участие в форуме принимают порядка 100 человек из более чем 40 стран.
В числе основных целей форума — выработка единых действий, способствующих поддержанию чувства взаимосвязи с исторической родиной среди российских соотечественников, проживающих за рубежом, увековечению памяти погибших за свободу своей страны, обсуждению мер по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.
В рамках мероприятия обсуждается тема сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне во всем мире, причем акцент сделан на популяризации этой темы в социальных сетях. Предметом обсуждения также стали особенности организации и проведения шествия "Бессмертного полка" в разных странах.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Посол России в Сербии рассказал о попытках переписывания истории в ООН
Открылся форум видеообращением главы Россотрудничества Евгения Примакова. "Пока есть такие энтузиасты, как вы, попытки переписать историю обречены на провал. Сегодняшний форум наверняка станет отличной площадкой для обмена опытом, который пригодится каждому из вас в деле сохранения исторической правды и популяризации вечных ценностей, не зависящих от времени и страны вашего проживания", - отметил Примаков, слова которого приводит пресс-служба "Бессмертного полка России".
"Бессмертный полк" – это движение не по указкам начальников и чиновников, а то, которое идет из народа – "снизу" и от души. И поэтому оно, наверное, самое сильное в плане сохранения памяти, наших традиций и величайших ценностей", - в свою очередь отметил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Участники форума "Память победителей" в числе прочего обсуждают, каким образом использовать интернет-ресурсы для противодействия попыткам фальсификации истории, рассказал РИА Новости председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
"Мероприятия "Бессмертного полка" из-за ковидных ограничений в разных странах приостановлены, поэтому такие форумы помогают нам поддерживать контакты. Мы видим, что люди соскучились по живому общению. Это представители большинства европейских государств, наши, соотечественники, те, кто работает над сохранением памяти об общей победе над нацизмом", - сказал Могилевский.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Нынешний форум стал площадкой, где представители разных стран смогут рассказать о собственных проектах по сохранения памяти о героях Второй мировой войны, отметил он.
По словам Могилевского, ему самому хотелось поделиться с зарубежными участниками форума современным взглядом российских историков на обстоятельства, которые предшествовали началу Второй мировой войны, на ее причины. "Я в своем выступлении рассказал о том, как сегодня в России оценивают пакт Молотова - Риббентропа, о том, что для СССР это была вынужденная мера, и что Советский Союз последним из всех стран заключил договор о ненападении с гитлеровской Германией", - добавил историк.
В условиях эпидемиологических ограничений особенно возрастает значение интернет-ресурсов, содержащих достоверные сведения по истории, а не фейки, и об этом тоже шла речь на нынешнем форуме, отметил собеседник агентства.
"Нам с зарубежными коллегами нужно друг для друга выделить такие профессиональные ресурсы в интернете. Российское историческое общество этим занимается", - сказал Могилевский. Он напомнил, что действует проект "РИО.Компас" - крупнейшая библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы, размещенные в Рунете.
"Наши коллеги заинтересовались эти проектом. Я думаю, мы можем помочь в поиске качественной информации", - добавил Могилевский.
Участники шествия Бессмертный полк в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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В Россотрудничестве объяснили массовость "Бессмертного полка" в Сербии
 
СССРСербияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Российское историческое обществоАлександр Боцан-ХарченкоРоссия
 
 
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