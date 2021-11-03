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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211103/investitsii-1757508018.html
Инвесторы вложили в экономку Москвы 24 триллиона рублей за 10 лет
Инвесторы вложили в экономку Москвы 24 триллиона рублей за 10 лет - РИА Новости, 03.11.2021
Инвесторы вложили в экономку Москвы 24 триллиона рублей за 10 лет
Объем инвестиций в основной капитал столицы за 2011-2020 годы составил 24 триллиона рублей, при этом годовые инвестиции за период выросли в 2,7 раза, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:30
2021-11-03T11:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал столицы за 2011-2020 годы составил 24 триллиона рублей, при этом годовые инвестиции за период выросли в 2,7 раза, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Москва является одним из самых инвестиционно-привлекательных мегаполисов. Если говорить о годовом объеме инвестиций, то за 10 лет он увеличился в 2,7 раза. В ближайшие 5 лет за счет реализации крупных инфраструктурных проектов мы ожидаем еще больший рост предпринимательской активности. Объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен вырасти более, чем на четверть. По нашим прогнозам, лидирующими отраслями для вложений станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам вице-мэра, даже в непростой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, инвесторы продолжали вкладывать средства в город. Так, по данным Росстата, инвестиции столичных предприятий в 2020 году составили 3,6 триллиона рублей, превысив показатели 2019 года."Инвестиционная активность существенно выросла и в первом полугодии 2021 года: инвестиции в основной капитал за этот период составили 1,4 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 20,9% выше аналогичного периода прошлого года и на 19,7% больше, чем в первом полугодии допандемийного 2019-го. Сегодня на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.По данным ДИПП, в январе–июне 2021 года доля внебюджетных инвестиций в Москве составила 77%. Больше всего средств – 39,4% от общего объема – пришлось на машины и оборудование. На возведение объектов недвижимости (кроме жилой) и благоустройство территорий направлено 30,9% средств, на создание объектов интеллектуальной собственности – 14,2%, на строительство жилья – 13,4%.
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москва, александр прохоров
11:30 03.11.2021
 

Инвесторы вложили в экономку Москвы 24 триллиона рублей за 10 лет

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал столицы за 2011-2020 годы составил 24 триллиона рублей, при этом годовые инвестиции за период выросли в 2,7 раза, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Москва является одним из самых инвестиционно-привлекательных мегаполисов. Если говорить о годовом объеме инвестиций, то за 10 лет он увеличился в 2,7 раза. В ближайшие 5 лет за счет реализации крупных инфраструктурных проектов мы ожидаем еще больший рост предпринимательской активности. Объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен вырасти более, чем на четверть. По нашим прогнозам, лидирующими отраслями для вложений станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Строительство - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 09:14Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Два участка бывшей промзоны Волгоградский Проспект будут реорганизованы
По словам вице-мэра, даже в непростой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, инвесторы продолжали вкладывать средства в город. Так, по данным Росстата, инвестиции столичных предприятий в 2020 году составили 3,6 триллиона рублей, превысив показатели 2019 года.
"Инвестиционная активность существенно выросла и в первом полугодии 2021 года: инвестиции в основной капитал за этот период составили 1,4 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 20,9% выше аналогичного периода прошлого года и на 19,7% больше, чем в первом полугодии допандемийного 2019-го. Сегодня на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
По данным ДИПП, в январе–июне 2021 года доля внебюджетных инвестиций в Москве составила 77%. Больше всего средств – 39,4% от общего объема – пришлось на машины и оборудование. На возведение объектов недвижимости (кроме жилой) и благоустройство территорий направлено 30,9% средств, на создание объектов интеллектуальной собственности – 14,2%, на строительство жилья – 13,4%.
"Важную роль в стимулировании развития столичных предприятий и инвестиционной активности играет Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2021–2023 годы превышает 1,9 триллиона рублей. Эти бюджетные средства город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере и благоустройстве. На каждый рубль, вложенный столицей, сегодня приходится более 3 рублей частных средств", - уточняется в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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