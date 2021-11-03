https://ria.ru/20211103/gruziya-1757653132.html
Президент Грузии выступила за платное лечение для непривитых от COVID-19
Президент Грузии выступила за платное лечение для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
Президент Грузии выступила за платное лечение для непривитых от COVID-19
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к введению системы ковид-паспортов для посещения общественных мест и платного лечения для невакцинированных, чтобы... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:53
2021-11-03T21:53
2021-11-03T21:53
распространение коронавируса
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грузия
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коронавирусы
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к введению системы ковид-паспортов для посещения общественных мест и платного лечения для невакцинированных, чтобы стимулировать людей активнее прививаться против коронавируса."Призываю руководство ввести обязательную вакцинацию для граждан с высоким риском, ввести ковид-паспорта в общественных местах и даже установить платное лечение для непривитых лиц", - заявила Зурабишвили на брифинге.По данным Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии, в стране на 2 ноября было привито всего 36,5% взрослого населения. Ежедневный прирост числа инфицированных коронавирусом в Грузии в последнее время составляет 4-6 тысячи человек.
https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748867885.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, здоровье - общество, коронавирусы, саломе зурабишвили, коронавирус covid-19
Президент Грузии выступила за платное лечение для непривитых от COVID-19
Президент Грузии Зурабишвили призвала к введению платного лечения для невакцинированных