https://ria.ru/20211103/gostayna-1757509324.html
Изменения правил гостайны России оказались техническими
Изменения правил гостайны России оказались техническими - РИА Новости, 03.11.2021
Изменения правил гостайны России оказались техническими
Изменения в правила, по которым те или иные сведения в России относятся к государственной тайне, оказались техническими: в частности, исключен пункт об участии... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:34
2021-11-03T11:34
2021-11-03T11:34
политика
правительство рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
роскосмос
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Изменения в правила, по которым те или иные сведения в России относятся к государственной тайне, оказались техническими: в частности, исключен пункт об участии глав "Росатома" и "Роскосмоса" в разработке перечня секретных данных.Постановление кабинета министров "О внесении изменений в правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности" было опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Изначально эти правила были утверждены постановлением кабмина в 1995 году и с тех пор несколько раз уточнялись.В новой редакции правил разделение сведений, относящихся к гостайне, на особо важные, совершенно секретные и секретные практически не изменились.К сведениям особой важности относится информация в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которой потенциально может нанести ущерб интересам России.К категории совершенно секретных сведений отнесены данные из указанных областей, распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или конкретной отрасли российской экономики.Наконец, к секретным сведениям причислены все иные сведения, составляющие государственную тайну, распространение которых нанесет ущерб интересам предприятий, учреждений или организаций в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной или оперативно-разыскной области деятельности.Зато из документа исключен пункт об организации разработки перечня сведений руководителями госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос", а также об их персональной ответственности за соответствующие решения.Предыдущая редакция правил включала порядок составления списков сведений государственными органами и госкорпорациями, а в обновленном документе остались только основания причисления данных к секретным, совершенно секретным и особой важности.Сам перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и госорганов и организаций, наделенных полномочиями по распоряжению такими сведениями, утвержден указом президента России.
https://ria.ru/20210621/omsk-1737842139.html
https://ria.ru/20211029/mosgorsud-1756847686.html
https://ria.ru/20210930/fsb-1752583866.html
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политика, правительство рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос, россия
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Изменения в правила, по которым те или иные сведения в России
относятся к государственной тайне, оказались техническими: в частности, исключен пункт об участии глав "Росатома
" и "Роскосмоса
" в разработке перечня секретных данных.
Постановление кабинета министров "О внесении изменений в правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности" было опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Изначально эти правила были утверждены постановлением кабмина в 1995 году и с тех пор несколько раз уточнялись.
В новой редакции правил разделение сведений, относящихся к гостайне, на особо важные, совершенно секретные и секретные практически не изменились.
К сведениям особой важности относится информация в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которой потенциально может нанести ущерб интересам России.
К категории совершенно секретных сведений отнесены данные из указанных областей, распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или конкретной отрасли российской экономики.
Наконец, к секретным сведениям причислены все иные сведения, составляющие государственную тайну, распространение которых нанесет ущерб интересам предприятий, учреждений или организаций в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной или оперативно-разыскной области деятельности.
Зато из документа исключен пункт об организации разработки перечня сведений руководителями госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос", а также об их персональной ответственности за соответствующие решения.
Предыдущая редакция правил включала порядок составления списков сведений государственными органами и госкорпорациями, а в обновленном документе остались только основания причисления данных к секретным, совершенно секретным и особой важности.
Сам перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и госорганов и организаций, наделенных полномочиями по распоряжению такими сведениями, утвержден указом президента России.