https://ria.ru/20211103/fasad-1757486685.html

В Москве отреставрировали фасад здания Торгово-промышленной палаты

В Москве отреставрировали фасад здания Торгово-промышленной палаты - РИА Новости, 03.11.2021

В Москве отреставрировали фасад здания Торгово-промышленной палаты

Фасад здания Торгово-промышленной палаты отреставрировали на Ильинке в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:15

2021-11-03T09:15

2021-11-03T09:15

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фасад здания Торгово-промышленной палаты отреставрировали на Ильинке в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков."В центре Москвы завершены работы по реставрации фасада доходного дома Троицкого подворья на Ильинке, где располагается Торгово-промышленная палата", - сообщил Бирюков.Он отметил, что здание, построенное в конце XIX века, является объектом культурного наследия регионального значения. Проведение реставрации стало необходимым из-за неудовлетворительного состояния строения."Фасады пятиэтажного дома выполнены в стиле раннего классицизма, их общая площадь превышает 4 тысячи квадратных метров. Обилие декора и сложность конструкции повлияли на процесс проведения работ. Для того, чтобы не потерять ни одного элемента, специалисты вручную удалили поздние наслоения краски и цементной штукатурки, укрепили сохранившийся штукатурный слой и лепной декор, восстановили цоколь", - добавил Бирюков.Также он рассказал, что в рамках проекта была выполнена реставрация окон, дверей и слуховых окон. Специалисты расчистили и отреставрировали керамическую плитку "кабанчик", причем недостающие детали воссоздали в мастерских с соблюдением старинной технологии.Бирюков также отметил, что специалисты внимательно изучили историко-архивные и библиографические материалы перед проведением реставрации дверных и оконных заполнений, воссозданием обрамления слуховых окон. В общей сложности на фасаде здания привели в порядок 8 тысяч сохранившихся декоративных элементов.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что отдельное внимание уделили реставрации кровли, площадь которой превышает 2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20211103/prospekt-1757486782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество