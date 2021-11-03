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Россия призывает прекратить огонь в эфиопском Тыграе, заявила Захарова
Россия призывает прекратить огонь в эфиопском Тыграе, заявила Захарова - РИА Новости, 03.11.2021
Россия призывает прекратить огонь в эфиопском Тыграе, заявила Захарова
Россия с тревогой следит за развитием обстановки в эфиопском регионе Тыграй и считает, что все стороны конфликта должны скорее достичь договоренности о... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:19
2021-11-03T16:19
в мире
эфиопия
москва
мария захарова
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия с тревогой следит за развитием обстановки в эфиопском регионе Тыграй и считает, что все стороны конфликта должны скорее достичь договоренности о прекращении огня, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне совет министров Эфиопии объявил режим ЧС на территории всей страны с целью защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя"."Мы с тревогой следим за развитием обстановки там... Мы считаем, что стороны внутриэфиопского силового противоборства должны проявить политическую волю и как можно скорее достичь договоренности о прекращении огня с целью восстановления мира и поэтапной социально-экономической стабилизации во всей Эфиопии", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Москва считает, что сохранение единства и территориальной целостности Эфиопии является безальтернативной основной для разрешения всех спорных вопросов.Как отмечали в посольстве РФ в Эфиопии, дипмиссия рекомендовала россиянам отложить поездки в африканское государство, а также на фоне введения режима ЧС в стране принимает меры по усилению безопасности.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя.
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в мире, эфиопия, москва, мария захарова, россия
16:19 03.11.2021
 
Россия призывает прекратить огонь в эфиопском Тыграе, заявила Захарова

Захарова: Россия призывает стороны конфликта в Тыграе достичь мирных договоренностей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия с тревогой следит за развитием обстановки в эфиопском регионе Тыграй и считает, что все стороны конфликта должны скорее достичь договоренности о прекращении огня, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне совет министров Эфиопии объявил режим ЧС на территории всей страны с целью защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя".
"Мы с тревогой следим за развитием обстановки там... Мы считаем, что стороны внутриэфиопского силового противоборства должны проявить политическую волю и как можно скорее достичь договоренности о прекращении огня с целью восстановления мира и поэтапной социально-экономической стабилизации во всей Эфиопии", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва считает, что сохранение единства и территориальной целостности Эфиопии является безальтернативной основной для разрешения всех спорных вопросов.
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Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.
Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя.
 
В миреЭфиопияМоскваМария ЗахароваРоссия
 
 
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