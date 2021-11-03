Россия призывает прекратить огонь в эфиопском Тыграе, заявила Захарова
Захарова: Россия призывает стороны конфликта в Тыграе достичь мирных договоренностей
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия с тревогой следит за развитием обстановки в эфиопском регионе Тыграй и считает, что все стороны конфликта должны скорее достичь договоренности о прекращении огня, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне совет министров Эфиопии объявил режим ЧС на территории всей страны с целью защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя".
"Мы с тревогой следим за развитием обстановки там... Мы считаем, что стороны внутриэфиопского силового противоборства должны проявить политическую волю и как можно скорее достичь договоренности о прекращении огня с целью восстановления мира и поэтапной социально-экономической стабилизации во всей Эфиопии", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва считает, что сохранение единства и территориальной целостности Эфиопии является безальтернативной основной для разрешения всех спорных вопросов.
2 ноября, 15:48США заявили о признаках голода в эфиопском регионе Тыграй
Как отмечали в посольстве РФ в Эфиопии, дипмиссия рекомендовала россиянам отложить поездки в африканское государство, а также на фоне введения режима ЧС в стране принимает меры по усилению безопасности.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.
Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя.