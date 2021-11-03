https://ria.ru/20211103/efiopiya-1757503880.html

В ООН обвинили все стороны конфликта в Эфиопии в нарушении прав человека

В ООН обвинили все стороны конфликта в Эфиопии в нарушении прав человека - РИА Новости, 03.11.2021

В ООН обвинили все стороны конфликта в Эфиопии в нарушении прав человека

Все стороны конфликта в Эфиопии нарушали права человека в регионе Тыграй, в том числе совершали военные преступления и преступления против человечности,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:10

2021-11-03T11:10

2021-11-03T11:28

в мире

эфиопия

оон

эритрея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106618/54/1066185434_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_39314c82bbdece560f6de74301137f0a.jpg

ЖЕНЕВА, 3 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Все стороны конфликта в Эфиопии нарушали права человека в регионе Тыграй, в том числе совершали военные преступления и преступления против человечности, говорится в совместном расследовании Эфиопской комиссии по правам человека и Управления ООН по правам человека, опубликованном в среду.Совместный доклад охватывает период с 3 ноября 2020 года до 28 июня 2021 года, то есть с того момента, когда начался вооруженный конфликт между Национальными силами обороны Эфиопии, Силами обороны Эритреи, Специальными силами Амхары, Амхарским Фано и другими ополченцами с одной стороны и Специальными силами Тыграя, ополченцами Тыграя и другими союзными группами с другой. В конце июня правительство Эфиопии объявило об одностороннем прекращении огня.Совместная комиссия провела 269 конфиденциальных интервью с жертвами и свидетелями предполагаемых нарушений и злоупотреблений и другими источниками, более 60 встреч с федеральными и региональными чиновниками, представителями международных организаций, НПО, общественных комитетов, медицинским персоналом и другими источниками.По данным экспертов, есть достаточные основания полагать, что все стороны конфликта в Тыграе в той или иной степени совершили нарушения международных прав человека, гуманитарного прав, а также прав беженцев. Некоторые из этих нарушений могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности. В частности, все стороны конфликта совершали незаконные убийства и внесудебные казни, пытки, сексуальное и гендерное насилие, нарушения в отношении беженцев и насильственное перемещение гражданского населения.

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599026599.html

https://ria.ru/20210326/efiopiya-1602918949.html

эфиопия

эритрея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эфиопия, оон, эритрея