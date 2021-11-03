11:10 03.11.2021 (обновлено: 11:28 03.11.2021)
В ООН обвинили все стороны конфликта в Эфиопии в нарушении прав человека
Доклад ООН: все стороны конфликта в Эфиопии нарушали права человека в Тыграе
ЖЕНЕВА, 3 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Все стороны конфликта в Эфиопии нарушали права человека в регионе Тыграй, в том числе совершали военные преступления и преступления против человечности, говорится в совместном расследовании Эфиопской комиссии по правам человека и Управления ООН по правам человека, опубликованном в среду.
Совместный доклад охватывает период с 3 ноября 2020 года до 28 июня 2021 года, то есть с того момента, когда начался вооруженный конфликт между Национальными силами обороны Эфиопии, Силами обороны Эритреи, Специальными силами Амхары, Амхарским Фано и другими ополченцами с одной стороны и Специальными силами Тыграя, ополченцами Тыграя и другими союзными группами с другой. В конце июня правительство Эфиопии объявило об одностороннем прекращении огня.
Совместная комиссия провела 269 конфиденциальных интервью с жертвами и свидетелями предполагаемых нарушений и злоупотреблений и другими источниками, более 60 встреч с федеральными и региональными чиновниками, представителями международных организаций, НПО, общественных комитетов, медицинским персоналом и другими источниками.
По данным экспертов, есть достаточные основания полагать, что все стороны конфликта в Тыграе в той или иной степени совершили нарушения международных прав человека, гуманитарного прав, а также прав беженцев. Некоторые из этих нарушений могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности. В частности, все стороны конфликта совершали незаконные убийства и внесудебные казни, пытки, сексуальное и гендерное насилие, нарушения в отношении беженцев и насильственное перемещение гражданского населения.