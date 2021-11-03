https://ria.ru/20211103/efiopiya-1757503350.html

Посольство России в Эфиопии примет меры по усилению безопасности

Посольство России в Эфиопии примет меры по усилению безопасности - РИА Новости, 03.11.2021

Посольство России в Эфиопии примет меры по усилению безопасности

Посольство РФ в Эфиопии на фоне введения режима ЧС в стране принимает меры по усилению безопасности, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Мария... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:09

2021-11-03T11:09

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Эфиопии на фоне введения режима ЧС в стране принимает меры по усилению безопасности, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Мария Чернухина.Накануне совет министров Эфиопии объявил режим ЧС на территории всей страны с целью защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ)."В посольстве принимаются меры по усилению физической безопасности и на особом контроле соблюдение сотрудниками и членами их семей режимных требований, установленных как внутри РЗУ (российского загранучреждения - ред.), так и режимом чрезвычайного положения властями страны", - сказала Чернухина.По ее словам, на территории посольства сейчас проживают сотрудники с членами семей, всего на консульском учете в посольстве состоит порядка 200 граждан РФ.

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