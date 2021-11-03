https://ria.ru/20211103/dominikana-1757409679.html

В сентябре Доминикану посетило рекордное число россиян

В сентябре Доминикану посетило рекордное число россиян - РИА Новости, 03.11.2021

В сентябре Доминикану посетило рекордное число россиян

Доминикану в сентябре посетило больше путешественников России, чем в том же месяце в допандемийном 2019 году, сообщила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:39

2021-11-03T11:39

2021-11-03T11:39

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Доминикану в сентябре посетило больше путешественников России, чем в том же месяце в допандемийном 2019 году, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В сентябре 2021 года в Доминикану приехали 22,09 тысячи россиян, заняв первое место по турпотоку среди европейских стран", — рассказала Ломидзе.Всего с января по сентябрь государство посетили 31,7 тысячи соотечественников. Ломидзе отметила, что в этом году российские туроператоры поставили широкую чартерную программу из регионов, в том числе из Уфы, Красноярска, Новосибирска, а также из Ростова-на-Дону."Спрос из регионов демонстрирует положительную динамику. В целом, Доминикана, исходя из данных текущих бронирований, станет одним из лидеров по спросу у россиян в зимнем сезоне", — указала Ломидзе.Турпоток в Доминикану в сентябре продемонстрировал лучшие показатели за всю историю своего туризма – 365,5 тысячи иностранных путешественников, что на 12 процентов выше значений сентября 2019 года.

https://ria.ru/20211102/tury-1757326941.html

красноярск

ростов-на-дону

доминикана

новосибирск

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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