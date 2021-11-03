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Больница в подмосковном Видном признала задержку результатов ПЦР-тестов
Больница в подмосковном Видном признала задержку результатов ПЦР-тестов - РИА Новости, 03.11.2021
Больница в подмосковном Видном признала задержку результатов ПЦР-тестов
Видновская больница в Подмосковье признала задержку с результатами ПЦР-тестирования на COVID-19. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:12
2021-11-03T19:12
2021-11-03T19:12
общество
видное
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Видновская больница в Подмосковье признала задержку с результатами ПЦР-тестирования на COVID-19.Раннее сообщалось, что в подмосковном Видном пациенты жалуются на долгое ожидание результатов ПЦР-тестирования, а в поликлинике им сообщают, что не несут никакой ответственности за информирование пациентов."На данный момент у Видновской РКБ заключен контракт на проведение лабораторных исследований на COVID-19 c коммерческой организацией. Среднее время ожидание результатов ПЦР-исследований составляет 24 часа с момента поступления материала в лабораторию. В крайне редких случаях, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и высокой нагрузкой на медицинских специалистов, может быть незначительно увеличено время ожидания результатов исследований для пациентов уже прошедших курс лечения и готовящихся к выписке", - говорится в сообщении больницы.Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, срок получения результатов ПЦР-тестирования не должен превышать 24 часа.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/ptsr-1757618250.html
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общество, видное, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
Больница в подмосковном Видном признала задержку результатов ПЦР-тестов
Больница в подмосковном Видном признала задержку результатов ПЦР-тестирования на COVID-19