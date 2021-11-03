https://ria.ru/20211103/covid-19-1757614341.html

Семьдесят военных медиков прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Семьдесят военных медиков прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

Семьдесят военных медиков прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Семьдесят военных медиков прибыли в ковидные госпитали Тульской области в помощь местным врачам в борьбе с COVID-19, еще 70 специалистов ожидаются в течение... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:08

2021-11-03T18:08

2021-11-03T18:08

тульская область

алексин

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Семьдесят военных медиков прибыли в ковидные госпитали Тульской области в помощь местным врачам в борьбе с COVID-19, еще 70 специалистов ожидаются в течение недели, сообщило правительство региона.В среду в регионе прошло заседание регионального штаба по коронавирусу под председательством губернатора Алексея Дюмина. Участники обсудили прибытие в регион военно-медицинских работников."Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил, что сегодня по поручению губернатора и по решению министерства обороны РФ в регион прибыли около 70 специалистов военно-медицинской службы. Их направили в ковидные госпитали Алексина, Киреевска, Новомосковска и Щекина", - говорится в сообщении.В течение недели в регион прибудут еще порядка 70 специалистов из Западного, Восточного, Южного военных округов, Воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического назначения, а также из военных госпиталей министерства обороны РФ.В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие с опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Это реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты. Военных медиков размещают в гостиницах, они обеспечены трехразовым питанием и транспортом.По данным властей, в регионе с июня этого года уже работают 65 военных медиков."Они оказывают нам неоценимую поддержку: в период роста заболеваемости и развертывания дополнительных коек на счету каждый врач, каждая медсестра. Благодаря поддержке специалистов Минобороны мы решили два важнейших вопроса: доукомплектовали штат инфекционных госпиталей и сохранили плановую помощь пациентам с другими заболеваниями", – отметил Марков.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757175857.html

тульская область

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тульская область, алексин, здоровье - общество, коронавирус в россии