https://ria.ru/20211103/belorussiya-1757577856.html

Посольство Белоруссии уточняет информацию о разбившемся под Иркутском Ан-12

Посольство Белоруссии уточняет информацию о разбившемся под Иркутском Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021

Посольство Белоруссии уточняет информацию о разбившемся под Иркутском Ан-12

Посольство Белоруссии в России уточняет информацию о разбившемся под Иркутском Ан-12, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:09

2021-11-03T16:09

2021-11-03T19:31

белоруссия

россия

ан-12

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посольство Белоруссии в России уточняет информацию о разбившемся под Иркутском Ан-12, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Мы уточняем информацию сейчас", - сказал РИА Новости представитель посольства, уточнив, что дипломаты связываются с компетентными органами.В экстренных службах РИА Новости ранее в среду сообщили, что Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения Ан-12, воздушное судно горит. По данным экстренных служб, самолет принадлежал авиакомпании "Гродно" из Белоруссии. Согласно предварительной информации, на борту находились пять членов экипажа и два пассажира. Самолет выполнял рейс по маршруту Анадырь-Якутск-Иркутск.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском