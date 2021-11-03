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В Белоруссии планируют оспорить санкции против авиаотрасли
В Белоруссии планируют оспорить санкции против авиаотрасли - РИА Новости, 03.11.2021
В Белоруссии планируют оспорить санкции против авиаотрасли
Белоруссия анализирует потери от ограничений в отношении своей авиаотрасли, подготовит иски для их оспаривания, заявил в среду в Минске глава департамента по... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:44
2021-11-03T12:02
белоруссия
в мире
минский автомобильный завод
минск
белавиа
министерство транспорта рб
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Белоруссия анализирует потери от ограничений в отношении своей авиаотрасли, подготовит иски для их оспаривания, заявил в среду в Минске глава департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский."Те убытки, которые связаны с необходимостью облета (белорусскими авиаперевозчиками территории ЕС – ред.), упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров монетизируются. И соответствующие судебные иски будут поданы", - сказал Сикорский на пресс-конференции.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.Кроме того, в июне ЕС ввел очередной пакет санкций против Минска, в который в том числе попали предприятия "МАЗ", "БелАЗ" и "Белаэронавигация", впоследствии оспорившие это решение.
https://ria.ru/20211008/belavia-1753706821.html
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белоруссия, в мире, минский автомобильный завод, минск, белавиа, министерство транспорта рб, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
11:44 03.11.2021 (обновлено: 12:02 03.11.2021)
 
В Белоруссии планируют оспорить санкции против авиаотрасли

Минтранс Белоруссии пообещал подготовить иски для оспаривания санкций против авиаотрасли

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Белоруссия анализирует потери от ограничений в отношении своей авиаотрасли, подготовит иски для их оспаривания, заявил в среду в Минске глава департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.
"Те убытки, которые связаны с необходимостью облета (белорусскими авиаперевозчиками территории ЕС – ред.), упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров монетизируются. И соответствующие судебные иски будут поданы", - сказал Сикорский на пресс-конференции.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.
Кроме того, в июне ЕС ввел очередной пакет санкций против Минска, в который в том числе попали предприятия "МАЗ", "БелАЗ" и "Белаэронавигация", впоследствии оспорившие это решение.
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БелоруссияВ миреМинский автомобильный заводМинскБелавиаМинистерство транспорта РБРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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