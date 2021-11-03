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Аэрофлот открыл полеты из Санкт-Петербурга в Тобольск

Аэрофлот открыл полеты из Санкт-Петербурга в Тобольск - РИА Новости, 03.11.2021

Аэрофлот открыл полеты из Санкт-Петербурга в Тобольск

Аэрофлот выполнил первый рейс по Санкт-Петербург – Тобольск, говорится в пресс-релизе авиакомпании. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:57

2021-11-03T11:57

2021-11-03T11:57

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Аэрофлот выполнил первый рейс по Санкт-Петербург – Тобольск, говорится в пресс-релизе авиакомпании.Полёты по новому направлению будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота.Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 30,2 миллиона человек.

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новости компаний - экономика, санкт-петербург, тобольск, аэрофлот