ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за трагедии в Уппсале
ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за гибели двух человек в Уппсале
© AP PhotoГруппа "ABBA"
© AP Photo
ЦЮРИХ, 3 ноя - РИА Новости. Шведская группа ABBA приняла решение на сутки отложить выпуск своего концертного трейлера в связи с гибелью двух человек в городе Уппсала, где планировалось провести трибьют-концерт.
"В свете трагических новостей о трибьют-концерте в Швеции вчера вечером мы решили отложить выпуск нашего концертного трейлера до завтра", – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте в Twitter.
In the light of the tragic news at the tribute concert in Sweden last night, we have decided to hold off on releasing our concert trailer until tomorrow.— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) November 3, 2021
Love,
ABBA Voyage
Как сообщила шведская полиция во вторник, мужчина погиб, упав с седьмого этажа на двух человек в концертном зале. Другой мужчина также скончался из-за инцидента. Еще одна женщина пострадала.
Шведская газета Aftonbladet отметила, что вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный музыкантам Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену, однако он был отменен.
Ранее ABBA объявила, что выпустит альбом Voyage 5 ноября после почти 40-летнего перерыва. Группа также сообщила, что в честь новой пластинки в следующем году состоится концерт на специально построенной арене в Олимпийском парке в Лондоне.
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