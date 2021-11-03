https://ria.ru/20211103/abba-1757563276.html

ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за трагедии в Уппсале

ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за трагедии в Уппсале - РИА Новости, 03.11.2021

ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за трагедии в Уппсале

Шведская группа ABBA приняла решение на сутки отложить выпуск своего концертного трейлера в связи с гибелью двух человек в городе Уппсала, где планировалось... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:29

2021-11-03T15:29

2021-11-03T15:29

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ЦЮРИХ, 3 ноя - РИА Новости. Шведская группа ABBA приняла решение на сутки отложить выпуск своего концертного трейлера в связи с гибелью двух человек в городе Уппсала, где планировалось провести трибьют-концерт.Как сообщила шведская полиция во вторник, мужчина погиб, упав с седьмого этажа на двух человек в концертном зале. Другой мужчина также скончался из-за инцидента. Еще одна женщина пострадала.Шведская газета Aftonbladet отметила, что вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный музыкантам Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену, однако он был отменен.Ранее ABBA объявила, что выпустит альбом Voyage 5 ноября после почти 40-летнего перерыва. Группа также сообщила, что в честь новой пластинки в следующем году состоится концерт на специально построенной арене в Олимпийском парке в Лондоне.

https://ria.ru/20211101/katina-1757237433.html

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2021

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шоу-бизнес, abba, знаменитости, новости культуры, музыка