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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211103/abba-1757563276.html
ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за трагедии в Уппсале
ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за трагедии в Уппсале - РИА Новости, 03.11.2021
ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за трагедии в Уппсале
Шведская группа ABBA приняла решение на сутки отложить выпуск своего концертного трейлера в связи с гибелью двух человек в городе Уппсала, где планировалось... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:29
2021-11-03T15:29
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ЦЮРИХ, 3 ноя - РИА Новости. Шведская группа ABBA приняла решение на сутки отложить выпуск своего концертного трейлера в связи с гибелью двух человек в городе Уппсала, где планировалось провести трибьют-концерт.Как сообщила шведская полиция во вторник, мужчина погиб, упав с седьмого этажа на двух человек в концертном зале. Другой мужчина также скончался из-за инцидента. Еще одна женщина пострадала.Шведская газета Aftonbladet отметила, что вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный музыкантам Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену, однако он был отменен.Ранее ABBA объявила, что выпустит альбом Voyage 5 ноября после почти 40-летнего перерыва. Группа также сообщила, что в честь новой пластинки в следующем году состоится концерт на специально построенной арене в Олимпийском парке в Лондоне.
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шоу-бизнес, abba, знаменитости, новости культуры, музыка
15:29 03.11.2021
 
ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за трагедии в Уппсале

ABBA отложила выпуск трейлера к новому концерту из-за гибели двух человек в Уппсале

© AP PhotoГруппа "ABBA"
Группа ABBA - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo
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ЦЮРИХ, 3 ноя - РИА Новости. Шведская группа ABBA приняла решение на сутки отложить выпуск своего концертного трейлера в связи с гибелью двух человек в городе Уппсала, где планировалось провести трибьют-концерт.

"В свете трагических новостей о трибьют-концерте в Швеции вчера вечером мы решили отложить выпуск нашего концертного трейлера до завтра", – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте в Twitter.

Как сообщила шведская полиция во вторник, мужчина погиб, упав с седьмого этажа на двух человек в концертном зале. Другой мужчина также скончался из-за инцидента. Еще одна женщина пострадала.
Шведская газета Aftonbladet отметила, что вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный музыкантам Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену, однако он был отменен.
Ранее ABBA объявила, что выпустит альбом Voyage 5 ноября после почти 40-летнего перерыва. Группа также сообщила, что в честь новой пластинки в следующем году состоится концерт на специально построенной арене в Олимпийском парке в Лондоне.
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