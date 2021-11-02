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Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию с безопасностью в Донбассе

Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию с безопасностью в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2021

Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию с безопасностью в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго встречу с государственным секретарем... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:12

2021-11-02T20:12

2021-11-02T20:12

в мире

украина

сша

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

энтони блинкен

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном встречу, в ходе которой стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и вопросы военно-оборонного сотрудничества между странами."На встрече с госсекретарем Блинкеном обсудили напряженную ситуацию с безопасностью на Донбассе. Поднимались вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", - написал Зеленский в Twitter.Президент добавил, что США непоколебимо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, решительную настроенность на их воплощение.

украина

сша

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, энтони блинкен