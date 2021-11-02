https://ria.ru/20211102/vybrosy-1757307173.html

В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов

В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов - РИА Новости, 02.11.2021

В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов

Москва и Вашингтон намерены сотрудничать по климатическим проектам, в том числе по спутниковому мониторингу выбросов и поглощений парниковых газов, заявил в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:21

2021-11-02T03:21

2021-11-02T03:21

вашингтон (город)

москва

владимир путин

сергей вершинин

россия

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон намерены сотрудничать по климатическим проектам, в том числе по спутниковому мониторингу выбросов и поглощений парниковых газов, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля. Он провел переговоры по тематике климата с российскими официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время личных встреч.

https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757274038.html

вашингтон (город)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), москва, владимир путин, сергей вершинин, россия, руслан эдельгериев