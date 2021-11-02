В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
Замглавы МИД Вершинин: Россия и США хотят сотрудничать в мониторинге выбросов
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва и Вашингтон намерены сотрудничать по климатическим проектам, в том числе по спутниковому мониторингу выбросов и поглощений парниковых газов, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"В ходе визита специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри мы договорились продолжить работу в двустороннем формате по ряду вопросов, связанных с климатом. Темы будут включать, помимо прочего, спутниковый мониторинг выбросов и поглощений парниковых газов; леса и сельское хозяйство; обновленные определяемые на национальном уровне вклады и долгосрочные стратегии развития в рамках Парижского соглашения; энергоэффективность; климатическое финансирование; реализация совместных климатических проектов", - сказал Вершинин.
Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля. Он провел переговоры по тематике климата с российскими официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время личных встреч.