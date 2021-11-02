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Во Внуково начали принимать самолеты по расписанию

Во Внуково начали принимать самолеты по расписанию - РИА Новости, 02.11.2021

Во Внуково начали принимать самолеты по расписанию

Почти 50 рейсов было задержано в московском аэропорту Внуково из-за тумана, 20 бортов ушли на запасные аэродромы, сейчас рейсы обслуживаются по расписанию,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:45

2021-11-02T13:45

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Почти 50 рейсов было задержано в московском аэропорту Внуково из-за тумана, 20 бортов ушли на запасные аэродромы, сейчас рейсы обслуживаются по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Вертикальная видимость составляла менее чем 50 метров, в связи с чем во Внуков было задержано 47 рейсов. Не менее 20 воздушных судов по решению командиров экипажей ушли на запасной аэродром - Домодедово и другие по маршруту следования", - сказали в пресс-службе.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала Росавиация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, новости - туризм, туризм